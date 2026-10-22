Новий рекорд ЗСУ: за добу поранено та ліквідовано 2250 окупантів! Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 572 790 осіб, 12 439 танків, 51 447 артсистем, 25 594 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 572 790 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

близько 1 572 790 (+2 250) осіб поранено та ліквідовано;

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 439 (+3)

Бойові броньовані машини: 25 594 (+8)

Артилерійські системи: 51 447 (+44)

РСЗВ: 2 229 (+1)

Засоби ППО: 1 719 (+3)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 2 997 (+7)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 575 142 (+1 750)

Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 641 (+363)

Спеціальна техніка: 4 846 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті за добу – 165 боєзіткнень, Покровський напрямок залишається найгарячішим, - Генштаб