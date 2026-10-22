Новий рекорд ЗСУ: за добу поранено та ліквідовано 2250 окупантів! Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 572 790 осіб, 12 439 танків, 51 447 артсистем, 25 594 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 572 790 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.26 орієнтовно становлять:
Особовий склад:
- близько 1 572 790 (+2 250) осіб поранено та ліквідовано;
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 439 (+3)
- Бойові броньовані машини: 25 594 (+8)
- Артилерійські системи: 51 447 (+44)
- РСЗВ: 2 229 (+1)
- Засоби ППО: 1 719 (+3)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 2 997 (+7)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 575 142 (+1 750)
- Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 641 (+363)
- Спеціальна техніка: 4 846 (+2)
Топ коментарі
+11 Володимир Омельянов
показати весь коментар22.10.2026 07:50 Відповісти Посилання
+8 vsbu vsbu
показати весь коментар22.10.2026 07:45 Відповісти Посилання
+6 Яр Холодний
показати весь коментар22.10.2026 07:48 Відповісти Посилання
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