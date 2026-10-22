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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Новий рекорд ЗСУ: за добу поранено та ліквідовано 2250 окупантів! Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 572 790 осіб, 12 439 танків, 51 447 артсистем, 25 594 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 572 790 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

  • близько 1 572 790 (+2 250) осіб поранено та ліквідовано;

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 439 (+3)
  • Бойові броньовані машини: 25 594 (+8)
  • Артилерійські системи: 51 447 (+44)
  • РСЗВ: 2 229 (+1)
  • Засоби ППО: 1 719 (+3)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 2 997 (+7)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 575 142 (+1 750)
  • Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 641 (+363)
  • Спеціальна техніка: 4 846 (+2)

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Загальні орієнтовні втрати ворога досягли 1 572 790 осіб убитими та пораненими.

Автор: 

армія рф (22661) Генштаб ЗС (9186) ліквідація (4663) знищення (11363)
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Топ коментарі
+11
Єдине радує, як дружно здихають рашиські варвари за хворі ідеї воєного злочинця терориста путіна, туди вам дорога.
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22.10.2026 07:50 Відповісти
+8
О...то є так... Єнот тільки літачок відтанцював, а тут таке...Випускайте на біс
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22.10.2026 07:45 Відповісти
+6
О! "Даешь стране угля! Хоть мелкого - но "дох*я"!!!"
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22.10.2026 07:48 Відповісти

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