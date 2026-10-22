Новый рекорд ВСУ: за сутки ранено и уничтожено 2250 оккупантов! Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 572 790 человек, 12 439 танков, 51 447 артиллерийских систем, 25 594 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 572 790 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.26 ориентировочно составляют:
Личный состав:
- около 1 572 790 (+2 250) человек ранены и уничтожены;
Вооружение и военная техника:
- Танки: 12 439 (+3)
- Боевые бронированные машины: 25 594 (+8)
- Артиллерийские системы: 51 447 (+44)
- РСЗО: 2 229 (+1)
- Средства ПВО: 1 719 (+3)
- Самолеты: 449
- Вертолеты: 356
Беспилотные системы и ракеты:
- Наземные робототехнические комплексы: 2 997 (+7)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 575 142 (+1 750)
- Крылатые ракеты: 5 138
Морская техника:
- Корабли и катера: 35
- Подводные лодки: 2
Техника обеспечения:
- Автомобильная техника и автоцистерны: 165 641 (+363)
- Специальная техника: 4 846 (+2)
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