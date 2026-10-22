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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Новый рекорд ВСУ: за сутки ранено и уничтожено 2250 оккупантов! Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 572 790 человек, 12 439 танков, 51 447 артиллерийских систем, 25 594 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 572 790 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

  • около 1 572 790 (+2 250) человек ранены и уничтожены;

Вооружение и военная техника:

  • Танки: 12 439 (+3)
  • Боевые бронированные машины: 25 594 (+8)
  • Артиллерийские системы: 51 447 (+44)
  • РСЗО: 2 229 (+1)
  • Средства ПВО: 1 719 (+3)
  • Самолеты: 449
  • Вертолеты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

  • Наземные робототехнические комплексы: 2 997 (+7)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 575 142 (+1 750)
  • Крылатые ракеты: 5 138

Морская техника:

  • Корабли и катера: 35
  • Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

  • Автомобильная техника и автоцистерны: 165 641 (+363)
  • Специальная техника: 4 846 (+2)

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Общие ориентировочные потери противника достигли 1 572 790 человек убитыми и ранеными.

Автор: 

армия РФ (24516) Генштаб ВС (8909) ликвидация (4616) уничтожение (11052)
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Топ комментарии
+19
Єдине радує, як дружно здихають рашиські варвари за хворі ідеї воєного злочинця терориста путіна, туди вам дорога.
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22.10.2026 07:50 Ответить
+14
О...то є так... Єнот тільки літачок відтанцював, а тут таке...Випускайте на біс
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22.10.2026 07:45 Ответить
+14
Уже приводив не раз висловлювання одного з захисників Києва. Він сказав це після того, як кацапів вибили з півночі України, і вони чкурнули в БРСР, і до себе, на Брянщину: "Наше щастя, що ми воюєм з ДЛБЙБами... Біда в тому, що їх дуже багато...".
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22.10.2026 07:54 Ответить

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