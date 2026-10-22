Новый рекорд ВСУ: за сутки ранено и уничтожено 2250 оккупантов! Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 572 790 человек, 12 439 танков, 51 447 артиллерийских систем, 25 594 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 572 790 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

около 1 572 790 (+2 250) человек ранены и уничтожены;

Вооружение и военная техника:

Танки: 12 439 (+3)

Боевые бронированные машины: 25 594 (+8)

Артиллерийские системы: 51 447 (+44)

РСЗО: 2 229 (+1)

Средства ПВО: 1 719 (+3)

Самолеты: 449

Вертолеты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

Наземные робототехнические комплексы: 2 997 (+7)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 575 142 (+1 750)

Крылатые ракеты: 5 138

Морская техника:

Корабли и катера: 35

Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

Автомобильная техника и автоцистерны: 165 641 (+363)

Специальная техника: 4 846 (+2)

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