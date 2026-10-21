На фронті за добу – 165 боєзіткнень, Покровський напрямок залишається найгарячішим, - Генштаб

Від початку доби 21 жовтня на фронті відбулось 165 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 49 авіаційних ударів, скинув 165 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6512 дронів-камікадзе та здійснив 2044 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, застосували дві керовані авіабомби, здійснили 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких - із застосуванням РСЗВ.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та в бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки.

Бої на сході

Дев’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та в бік населених пунктів Глущенкове, Дерилове й Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників просунутися у бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Новопавлівки.

Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Софіївка, Добропілля, Білицьке, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Світле, Красноподілля, Сергіївка й Муравка. Дві штурмові дії противника тривають.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 62 окупанти, 18 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, чотири спеціальні засоби, один пункт управління БпЛА, склад ПММ та 66 укриттів. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, спеціальний засіб, чотири пункти управління БпЛА та 136 укриттів противника. Знищено або подавлено 220 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Тернового.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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