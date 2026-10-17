Золотий Колодязь, Новотроїцьке та Петрівка - під контролем Сил оборони. Міноборони РФ бреше, а окупанти йдуть на забій задля постановочних відео, - "Азов". ВIДЕО

Міноборони РФ заявляє про захоплення населених пунктів Золотий Колодязь, Новотроїцьке та Петрівка на Донеччині. Ці заяви не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 1 корпусу "Азову".

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Хто контролює ці села?

Як зазначається, усі три населені пункти перебувають під контролем підрозділів бригади "Буревій" та інших підрозділів Сил оборони України.

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Яка тактика РФ?

"Щоб створити ілюзію просування, російські військові вдаються до тактики просочування малих піхотних груп у населені пункти. Їхнє завдання - встановити російський прапор, зафіксувати це на відео та видати кадри за доказ захоплення території", - йдеться у повідомленні.

За даними "Азову", такі групи виявляють і знищують наші військові. Водночас російська пропаганда використовує постановочні відео як доказ неіснуючих успіхів. Заради кількох кадрів для пропагандистських сюжетів гинуть десятки російських військовослужбовців, яких командування відправляє на завдання без реальних шансів закріпитися на цих територіях.

"Злагоджена робота підрозділів бригади "Буревій" та інших складових Сил оборони зриває плани противника й не дозволяє йому встановити контроль над цими населеними пунктами. міноборони рф може скільки завгодно оголошувати про вигадані перемоги, але ці заяви не змінюють реальності: населені пункти залишаються під контролем Сил оборони України, а російські штурмовики продовжують гинути заради картинки для пропаганди", - резюмують у "Азові".

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