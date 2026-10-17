Золотой Колодезь, Новотроицкое и Петровка - под контролем Сил обороны. МО РФ лжет, а оккупанты идут на убой ради постановочных видео, - "Азов". ВИДЕО

Минобороны РФ заявляет о захвате населенных пунктов Золотой Колодезь, Новотроицкое и Петровка в Донецкой области. Эти заявления не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1-го корпуса "Азова".

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Кто контролирует эти села?

Как отмечается, все три населенных пункта находятся под контролем подразделений бригады "Буревий" и других подразделений Сил обороны Украины.

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Какова тактика РФ?

"Чтобы создать иллюзию продвижения, российские военные прибегают к тактике проникновения небольших пехотных групп в населенные пункты. Их задача - установить российский флаг, зафиксировать это на видео и выдать кадры за доказательство захвата территории", - говорится в сообщении.

По данным "Азова", такие группы выявляют и уничтожают наши военные. В то же время российская пропаганда использует постановочные видео как доказательство несуществующих успехов. Ради нескольких кадров для пропагандистских сюжетов гибнут десятки российских военнослужащих, которых командование отправляет на задание без реальных шансов закрепиться на этих территориях.

"Слаженная работа подразделений бригады "Буревий" и других компонентов Сил обороны срывает планы противника и не позволяет ему установить контроль над этими населенными пунктами. Минобороны РФ может сколько угодно объявлять о вымышленных победах, но эти заявления не меняют реальности: населенные пункты остаются под контролем Сил обороны Украины, а российские штурмовики продолжают гибнуть ради картинки для пропаганды", - резюмируют в "Азове".

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