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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 570 540 (+1 820 за добу) осіб, 12 436 танків, 51 403 артсистеми, 25 586 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Middle-strike ССО знищили ключові об’єкти противника в Криму та на Запоріжжі

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 570 540 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

Близько 1 570 540 (+1 820) осіб поранено та ліквідовано

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 436 (+11)
  • Бойові броньовані машини: 25 586 (+16)
  • Артилерійські системи: 51 403 (+44)
  • РСЗВ: 2 228 (+1)
  • Засоби ППО: 1 716 (+2)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 2 990 (+4)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 573 392 (+1 820)
  • Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 278 (+407)
  • Спеціальна техніка: 4 844 (+2)

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ліквідація рф

У дужках зазначено втрати за минулу добу.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (22656) Генштаб ЗС (9182) ліквідація (4662)
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