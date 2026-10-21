Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 570 540 (+1 820 за добу) осіб, 12 436 танків, 51 403 артсистеми, 25 586 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 570 540 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.26 орієнтовно становлять:
Особовий склад:
Близько 1 570 540 (+1 820) осіб поранено та ліквідовано
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 436 (+11)
- Бойові броньовані машини: 25 586 (+16)
- Артилерійські системи: 51 403 (+44)
- РСЗВ: 2 228 (+1)
- Засоби ППО: 1 716 (+2)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 2 990 (+4)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 573 392 (+1 820)
- Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 278 (+407)
- Спеціальна техніка: 4 844 (+2)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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