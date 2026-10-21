Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 570 540 (+1 820 за добу) осіб, 12 436 танків, 51 403 артсистеми, 25 586 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 570 540 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

Близько 1 570 540 (+1 820) осіб поранено та ліквідовано

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 436 (+11)

Бойові броньовані машини: 25 586 (+16)

Артилерійські системи: 51 403 (+44)

РСЗВ: 2 228 (+1)

Засоби ППО: 1 716 (+2)

Літаки: 449

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 2 990 (+4)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 573 392 (+1 820)

Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 165 278 (+407)

Спеціальна техніка: 4 844 (+2)

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У дужках зазначено втрати за минулу добу.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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