Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 570 540 (+1 820 за сутки) человек, 12 436 танков, 51 403 артиллерийских системы, 25 586 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 570 540 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.26 ориентировочно составляют:
Личный состав:
Около 1 570 540 (+1 820) человек ранены и уничтожены
Вооружение и военная техника:
- Танки: 12 436 (+11)
- Боевые бронированные машины: 25 586 (+16)
- Артиллерийские системы: 51 403 (+44)
- РСЗО: 2 228 (+1)
- Средства ПВО: 1 716 (+2)
- Самолеты: 449
- Вертолёты: 356
Беспилотные системы и ракеты:
- Наземные робототехнические комплексы: 2 990 (+4)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 573 392 (+1 820)
- Крылатые ракеты: 5 138
Морская техника:
- Корабли и катера: 35
- Подводные лодки: 2
Техника обеспечения:
- Автомобильная техника и автоцистерны: 165 278 (+407)
- Специальная техника: 4 844 (+2)
В скобках указаны потери за последние сутки.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
Топ комментарии
+15 Олександр #581937
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+11 леонид мальцев #582480
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+6 tarasii smila #448870
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