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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 570 540 (+1 820 за сутки) человек, 12 436 танков, 51 403 артиллерийских системы, 25 586 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Middle-strike ССО уничтожили ключевые объекты противника в Крыму и в Запорожье

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 570 540 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

Около 1 570 540 (+1 820) человек ранены и уничтожены

Вооружение и военная техника:

  • Танки: 12 436 (+11)
  • Боевые бронированные машины: 25 586 (+16)
  • Артиллерийские системы: 51 403 (+44)
  • РСЗО: 2 228 (+1)
  • Средства ПВО: 1 716 (+2)
  • Самолеты: 449
  • Вертолёты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

  • Наземные робототехнические комплексы: 2 990 (+4)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 573 392 (+1 820)
  • Крылатые ракеты: 5 138

Морская техника:

  • Корабли и катера: 35
  • Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

  • Автомобильная техника и автоцистерны: 165 278 (+407)
  • Специальная техника: 4 844 (+2)

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ликвидация РФ

В скобках указаны потери за последние сутки.

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (24509) Генштаб ВС (8906) ликвидация (4615)
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Топ комментарии
+15
40 тисяч рил з початку місяця, буде за 50, це рекорд. Слава ЗСУ ! Смерть ***** та трампону !
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21.10.2026 07:00 Ответить
+11
Да танчики пішли,залізо непогано,цапорилого лайна чимало.Слава ЗСУ!!!
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21.10.2026 06:55 Ответить
+6
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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21.10.2026 08:19 Ответить

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