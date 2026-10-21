Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 570 540 (+1 820 за сутки) человек, 12 436 танков, 51 403 артиллерийских системы, 25 586 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 570 540 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

Около 1 570 540 (+1 820) человек ранены и уничтожены

Вооружение и военная техника:

Танки: 12 436 (+11)

Боевые бронированные машины: 25 586 (+16)

Артиллерийские системы: 51 403 (+44)

РСЗО: 2 228 (+1)

Средства ПВО: 1 716 (+2)

Самолеты: 449

Вертолёты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

Наземные робототехнические комплексы: 2 990 (+4)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 573 392 (+1 820)

Крылатые ракеты: 5 138

Морская техника:

Корабли и катера: 35

Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

Автомобильная техника и автоцистерны: 165 278 (+407)

Специальная техника: 4 844 (+2)

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В скобках указаны потери за последние сутки.

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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