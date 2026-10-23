С начала суток на фронте произошло 146 боевых столкновений, — Генштаб

С начала суток 22 октября на фронте произошло 146 боевых столкновений. Наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес три ракетных и 48 авиационных ударов, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5983 дрона-камикадзе и осуществил 2151 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

За сутки на Северо-Слобожанском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений в районе Избицкого, Радьковки и Вильхуватки, одно столкновение продолжается до сих пор.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении наши подразделения помешали продвижению противника в районах Катериновки, Колодязей и Лимана, отразив пять атак.

На Константиновском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Константиновки, Долгой Балки и Павловки, один бой продолжается до сих пор.

Всего на Покровском направлении отражено 13 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка и Молодецкое.

направлении отражено 13 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка и Молодецкое. По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 42 оккупанта и 22 — ранены; уничтожено две единицы автомобильной, четыре единицы специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и одно укрытие противника. Повреждены пять единиц автомобильной техники, три артиллерийские системы, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 45 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 167 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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Десять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Косовцево, Воздвижовка, Копани, Чаривное, Новоселовка и Белогорье.

На Ореховском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районах Лукьяновского и Павловки, одна из этих атак до сих пор не завершилась.

На Южно-Слобожанском, Купянском, Славянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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