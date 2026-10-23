На фронті ліквідували російського актора з "Ментівських війн" Старцева

На війні в Україні ліквідований російський актор Єфим Старцев, відомий за серіалами "Ментовські війни" та "Наш спецназ". Йому було 50 років.

Про це стало відомо лише зараз, хоча його було ліквідовано ще 30 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представників його оточення, актора поховали в Санкт-Петербурзі поруч із родичами.

Коли саме Старцев приєднався до російської армії, на якому напрямку воював та за яких обставин загинув, наразі невідомо.

Від початку повномасштабного вторгнення на фронт у складі окупаційної армії РФ вирушили кілька російських акторів, музикантів і медійних персон. Частина з них загинула.

Так лише за поточний рік стало відомо, що сили оборони України ліквідували російського актора Миколу Ткаченка, відомого за ролями в серіалах "Універ" та "СашаТаня", зірку фільмів "Майор Гром" та "Майстер і Маргарита" Чингіза Додієва, а також актора з серіалу "Щасливі разом" Павла Чернявського. Всі вони добровільно уклали контракти з російською армією та брали участь у вторгненні в Україну.

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