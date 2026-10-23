Языковой омбудсмен обратилась к Google из-за русскоязычных результатов поиска по украинским запросам

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская сообщила об официальном обращении в головной офис Google по поводу работы поисковых алгоритмов, которые могут предлагать русскоязычные результаты в ответ на украиноязычные запросы.

Об этом Ивановская рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

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По её словам, вопрос о присутствии украинского языка в цифровой среде поднимали ветераны и военнослужащие с передовой.

В частности, они обращали внимание на ситуации, когда пользователь вводит запрос на украинском языке, однако поисковая система выдает результаты на русском из-за его географического положения.

"Мы уже обратились с официальным письмом в головной офис Google по поводу корректности алгоритмов выдачи", — сообщила языковой омбудсмен.

В то же время Ивановская не уточнила, когда именно было отправлено обращение и получил ли ее офис ответ от компании.

Омбудсмен подчеркнула, что обеспечение полноценного присутствия украинского языка в цифровом пространстве требует системной работы со стороны государства.

Одной из стратегических задач она назвала создание полного Государственного электронного тезауруса украинского языка, который будет охватывать словоформы и диалекты.

По словам Ивановской, такой ресурс необходим, в частности, для качественного обучения больших языковых моделей (LLM), которые используются в системах искусственного интеллекта.

Она отметила, что в соответствии со статьей 49 закона о государственном языке институт языкового омбудсмена даёт рекомендации органам власти, в частности Национальной академии наук Украины.

"Без должного внимания со стороны государства и системных инвестиций в цифровизацию языка мы рискуем потерять молодое поколение, для которого виртуальное пространство становится основной средой обитания", — предупредила Ивановская.

Подробнее о защите украинского языка читайте в интервью языкового омбудсмена Елены Ивановской для Цензор.НЕТ.

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