РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10979 посетителей онлайн
Новости Нарушение языкового закона
2 265 77

Языковой омбудсмен обратилась к Google из-за русскоязычных результатов поиска по украинским запросам

Ивановская сообщила об официальном обращении к Google по поводу алгоритмов поисковой выдачи

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская сообщила об официальном обращении в головной офис Google по поводу работы поисковых алгоритмов, которые могут предлагать русскоязычные результаты в ответ на украиноязычные запросы.

Об этом Ивановская рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По её словам, вопрос о присутствии украинского языка в цифровой среде поднимали ветераны и военнослужащие с передовой.

В частности, они обращали внимание на ситуации, когда пользователь вводит запрос на украинском языке, однако поисковая система выдает результаты на русском из-за его географического положения.

"Мы уже обратились с официальным письмом в головной офис Google по поводу корректности алгоритмов выдачи", — сообщила языковой омбудсмен.

В то же время Ивановская не уточнила, когда именно было отправлено обращение и получил ли ее офис ответ от компании.

Омбудсмен подчеркнула, что обеспечение полноценного присутствия украинского языка в цифровом пространстве требует системной работы со стороны государства.

Одной из стратегических задач она назвала создание полного Государственного электронного тезауруса украинского языка, который будет охватывать словоформы и диалекты.

По словам Ивановской, такой ресурс необходим, в частности, для качественного обучения больших языковых моделей (LLM), которые используются в системах искусственного интеллекта.

Она отметила, что в соответствии со статьей 49 закона о государственном языке институт языкового омбудсмена даёт рекомендации органам власти, в частности Национальной академии наук Украины.

"Без должного внимания со стороны государства и системных инвестиций в цифровизацию языка мы рискуем потерять молодое поколение, для которого виртуальное пространство становится основной средой обитания", — предупредила Ивановская.

Подробнее о защите украинского языка читайте в интервью языкового омбудсмена Елены Ивановской для Цензор.НЕТ.

Читайте: Дети с недостаточным знанием украинского языка перед поступлением в школу имеют как минимум 40% образовательных потерь, - Ивановская

Автор: 

Google (140) украинский язык (1230) русский язык (640) Елена Ивановская (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
де її знайшли цю прицуцувату??
показать весь комментарий
23.10.2026 15:52 Ответить
+8
Кацапе, в тебе душа цапа. Тут водки нєт.
показать весь комментарий
23.10.2026 16:00 Ответить
+6
Особливо youtube бісить. Даєш запит українською, вон
о тобі москалів сує.
показать весь комментарий
23.10.2026 15:55 Ответить

Загрузка...

 
 