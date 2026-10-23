Дети с недостаточным знанием украинского языка перед поступлением в школу имеют как минимум 40% образовательных потерь, - Ивановская
Дети, для которых украинский язык не является родным, могут испытывать значительные образовательные потери уже в начале обучения, если до поступления в школу они недостаточно общались на украинском языке и не находились в полноценной украиноязычной среде.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.
По её словам, общественная организация "СпильноМова" исследовала языковые навыки более 4 тысяч дошкольников. Цель исследования — выяснить, как первый язык ребёнка влияет на дальнейшее обучение, если преподавание ведётся на другом языке.
Ивановская отметила, что речь идет прежде всего о детях, для которых первым языком является русский, венгерский, румынский или другой язык, тогда как обучение в украинских школах ведется на государственном языке.
"Если у детей, для которых первый язык не является государственным, наблюдается дефицит украиноязычной среды — они мало слышат язык в детском саду, не имеют привычки читать украинские книги или просматривать качественный детский контент, — то к моменту поступления в первый класс они терпят как минимум 40% образовательных потерь", – сообщила омбудсмен.
Она подчеркнула, что недостаточное владение украинским языком может создавать для таких детей языковой барьер уже в начале школьного обучения.
По мнению Ивановской, родителям следует формировать украиноязычную среду еще до поступления ребенка в школу — через общение, чтение книг и просмотр украиноязычного детского контента.
Отдельно омбудсмен обратила внимание на детей, возвращающихся в Украину из-за рубежа после длительного пребывания в иноязычной среде. По ее словам, они также могут нуждаться в дополнительной языковой поддержке для адаптации к украинской системе образования.
Среди возможных решений рассматриваются адаптационные программы, подготовительные классы и введение института языковых ассистентов.
В то же время Ивановская отметила, что реализация таких мер требует значительного финансирования и профессионального планирования, на которые пока не хватает ресурсов.
Полный текст интервью с языковым омбудсменом Еленой Ивановской читайте по ссылке.
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