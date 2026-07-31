В Киеве за два месяца демонтировали более 20 русскоязычных вывесок, - языковой омбудсмен. ФОТО
В Киеве за последние два месяца демонтировали более 20 вывесок, которые были оформлены на русском языке и не соответствовали требованиям закона о государственном языке. Больше всего таких конструкций убрали в шести районах столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя Уполномоченного по защите государственного языка Игоря Спиридонова, демонтаж стал результатом проверок и мер государственного контроля.
По его словам, каждому демонтажу предшествовали фиксация нарушения, установление ответственных лиц, составление необходимых документов, применение санкций и взаимодействие с органами благоустройства и управлением по вопросам рекламы.
Русскоязычные вывески демонтировали в Днепровском, Дарницком, Деснянском, Подольском, Оболонском и Шевченковском районах Киева.
В аппарате языкового омбудсмена также отметили, что в отдельных случаях нарушения удалось устранить благодаря обращениям неравнодушных граждан.
"Русскоязычной рекламе и информации для всеобщего ознакомления не место в публичном пространстве столицы. Каждая такая конструкция будет зафиксирована, ответственные лица установлены и привлечены к ответственности, а сами вывески демонтированы. Работа будет продолжаться до тех пор, пока русский язык окончательно не исчезнет из визуального пространства Киева", - подчеркнул Игорь Спиридонов.
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