УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15592 відвідувача онлайн
Новини Фото Порушення мовного закону Мовний омбудсмен
1 425 29

У Києві за два місяці демонтували понад 20 російськомовних вивісок, - мовний омбудсмен. ФОТО

У Києві за останні два місяці демонтували понад 20 вивісок, які були оформлені російською мовою та не відповідали вимогам закону про державну мову. Найбільше таких конструкцій прибрали в шести районах столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на представника Уповноваженого із захисту державної мови Ігоря Спірідонова, демонтажі стали результатом перевірок і заходів державного контролю.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, кожному демонтажу передували фіксація порушення, встановлення відповідальних осіб, складання необхідних документів, застосування санкцій та взаємодія з органами благоустрою і управлінням з питань реклами.

Російськомовні вивіски демонтували у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Оболонському та Шевченківському районах Києва.

У столиці прибрали понад 20 російськомовних вивісок за два місяці
У столиці прибрали понад 20 російськомовних вивісок за два місяці
У столиці прибрали понад 20 російськомовних вивісок за два місяці
У столиці прибрали понад 20 російськомовних вивісок за два місяці
У столиці прибрали понад 20 російськомовних вивісок за два місяці
У столиці прибрали понад 20 російськомовних вивісок за два місяці
У столиці прибрали понад 20 російськомовних вивісок за два місяці
У столиці прибрали понад 20 російськомовних вивісок за два місяці

У мовного омбудсмена також зазначили, що в окремих випадках порушення вдалося усунути завдяки зверненням небайдужих громадян.

"Російськомовній рекламі та інформації для загального ознайомлення не місце у публічному просторі столиці. Кожна така конструкція буде зафіксована, відповідальні особи встановлені і притягнуті до відповідальності, а самі вивіски демонтовані. Робота триватиме, доки російська мова остаточно не зникне з візуального простору Києва", – наголосив Ігор Спірідонов.

Читайте: Під час свята у школі Харкова використали російські вірші й пісні: складено два адмінпротоколи

Автор: 

Київ (16722) порушення (517) російська мова (359)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Гарна новина! Ше б за сайти взялися, а то деякі навіть кнопки "UA" чи "УКР" не мають.
показати весь коментар
31.07.2026 14:05 Відповісти
+6
Бачу декого кацапські ракети не лікують.
показати весь коментар
31.07.2026 14:07 Відповісти
+5
В мене таке відчуття, що будуть писати хоч на суахілі лиш не українською мовою.
показати весь коментар
31.07.2026 14:08 Відповісти

Завантаження...

 
 