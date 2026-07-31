У Києві за два місяці демонтували понад 20 російськомовних вивісок, - мовний омбудсмен. ФОТО

У Києві за останні два місяці демонтували понад 20 вивісок, які були оформлені російською мовою та не відповідали вимогам закону про державну мову. Найбільше таких конструкцій прибрали в шести районах столиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на представника Уповноваженого із захисту державної мови Ігоря Спірідонова, демонтажі стали результатом перевірок і заходів державного контролю.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, кожному демонтажу передували фіксація порушення, встановлення відповідальних осіб, складання необхідних документів, застосування санкцій та взаємодія з органами благоустрою і управлінням з питань реклами.

Російськомовні вивіски демонтували у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Оболонському та Шевченківському районах Києва.

















У мовного омбудсмена також зазначили, що в окремих випадках порушення вдалося усунути завдяки зверненням небайдужих громадян.

"Російськомовній рекламі та інформації для загального ознайомлення не місце у публічному просторі столиці. Кожна така конструкція буде зафіксована, відповідальні особи встановлені і притягнуті до відповідальності, а самі вивіски демонтовані. Робота триватиме, доки російська мова остаточно не зникне з візуального простору Києва", – наголосив Ігор Спірідонов.

Читайте: Під час свята у школі Харкова використали російські вірші й пісні: складено два адмінпротоколи