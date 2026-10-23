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Новости Нарушение языкового закона
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Официальные родительские чаты должны быть украиноязычными, но каждое нарушение будет оцениваться отдельно, - Ивановская

Языковой омбудсмен объяснила, когда на общение родителей в школьных чатах распространяется языковой закон

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что официальные школьные чаты, созданные для организации обучения и общения педагогов с родителями, должны соответствовать требованиям языкового законодательства. В то же время использование русского языка в такой переписке не влечет за собой автоматическое наложение штрафа.

Об этом Ивановская рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

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По ее словам, необходимо проводить разграничение между официальными чатами, созданными работниками учебных заведений для организации учебного процесса, и частной перепиской родителей.

Омбудсмен объяснила, что закон "Об образовании" определяет родителей как участников образовательного процесса. Поэтому на официальную коммуникацию по вопросам обучения распространяются требования закона о государственном языке.

"Если речь идет об официальном чате, созданном сотрудником учебного заведения для общения с родителями и организации образовательного процесса, то это уже не просто частное общение", - отметила Ивановская.

В то же время она признала, что действующее законодательство не содержит отдельной нормы относительно языка общения именно в чатах. По её словам, когда в 2019 году принимали языковой закон, такой формат коммуникации ещё не был столь распространённым.

"Таким образом, каждую жалобу мы рассматриваем индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств", - подчеркнула уполномоченная.

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Ивановская пояснила, что при рассмотрении обращений учитывают не только статус чата, но и содержание сообщений, а также цель общения.

В частности, переписка учителей и родителей, касающаяся обучения детей, расписания или организационных вопросов, имеет признаки публичной коммуникации. Зато частные разговоры родителей не подпадают под действие закона о языке.

Отдельное исключение касается учебных заведений, где в соответствии с законодательством обучение ведется на языке национального меньшинства. По словам Ивановской, санкции ее ведомства не распространяются на соответствующую коммуникацию между участниками образовательного процесса в таких заведениях.

Омбудсмен также подчеркнула, что участники официальных школьных чатов имеют право получать необходимую для обучения детей информацию на государственном языке.

В то же время окончательное заключение о наличии нарушения, по её словам, зависит от обстоятельств конкретного дела.

Полный текст интервью с Еленой Ивановской читайте по ссылке.

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Автор: 

нарушения (997) украинский язык (1230) школа (3206) Елена Ивановская (24)
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Топ комментарии
+7
А діти уповноважених із захисту державної мови повинні бути україномовними (особливо у публічному просторі)? 🤔
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23.10.2026 15:12 Ответить
+5
Йо...нута на голову!!
Невже сам дугін вимагає від неї нести провокативну ху...ю!
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23.10.2026 16:56 Ответить
+5
Ти краще скажи, обмундсминя: ти оштрафувала гур і сбу за спілкування російською мовою під час перестрілки влітку?😁
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23.10.2026 17:04 Ответить

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