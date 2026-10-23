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Новости Обмен пленными
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Плененные в 2018, 2020 и 2022 годах, тяжелобольные и те, кто пережил теракт в Оленовке: в Координационном штабе рассказали подробности обмена пленными. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате переговорного процесса Координационным штабом по поручению Президента Украины из российского плена были освобождены 261 украинский военнослужащий. Кроме того, удалось вернуть на Родину 9 гражданских лиц. Это третий этап комбинированного обмена пленными, который начался 19 августа.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

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Обмен пленными между Украиной и РФ

Что известно

Как отмечается, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, а также спасатель ГСЧС.

  • Большинство освобожденных сегодня защитников попали в плен в 2022 году, в частности во время обороны Мариуполя.
  • Пятеро из них пережили теракт в Оленовке в печально известном бараке "200".
  • Еще девять – тяжелобольные.
  • Среди освобожденных сегодня – 38 офицеров.
  • Также среди военнослужащих есть те, кто был взят в плен в 2018 и 2020 годах.

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Обмен пленными между Украиной и РФ

В целом на родину возвращаются военнослужащие, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях, а также защитники ЧАЭС.

Значительная часть освобожденных сегодня защитников подверглась уголовному преследованию со стороны страны-агрессора и, вопреки международному праву, по сфабрикованным обвинениям была приговорена к различным срокам заключения, в том числе к пожизненному заключению.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Реабилитация и реинтеграция

В Координационном штабе добавили, что все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время, получат положенные выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену.

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Обмен пленными между Украиной и РФ

"Выражаем благодарность Соединённым Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам, в частности благодарим всех, кто приложил усилия к освобождению Стивена Габбарда — 74-летнего учителя английского языка из Изюма, которого россияне незаконно осудили и подвергали пыткам.

Благодарим также все соответствующие государственные структуры и организации за скоординированные усилия, направленные на освобождение наших граждан", — добавили в Координационном штабе.

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Обмен пленными между Украиной и РФ
Обмен пленными между Украиной и РФ

Автор: 

военнопленные (1348) обмен (1585) пленные (2448) Координационный штаб (96)
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Топ комментарии
+7
"....за дорученням Президента України..." - а як вони потрапили в полон президент не бажає розповісти?
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23.10.2026 15:24 Ответить
+4
так само - за дорученням препіздента
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23.10.2026 15:25 Ответить
+4
У нас все, що добре - виключно за дорученням *********** і по його волі. А в усьому поганому - папєрєднікі вінавати. Нє, ну ще зарубіжні партнери. Також вінаваті. Нарцисизм як він є.
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23.10.2026 15:29 Ответить

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