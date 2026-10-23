Плененные в 2018, 2020 и 2022 годах, тяжелобольные и те, кто пережил теракт в Оленовке: в Координационном штабе рассказали подробности обмена пленными. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате переговорного процесса Координационным штабом по поручению Президента Украины из российского плена были освобождены 261 украинский военнослужащий. Кроме того, удалось вернуть на Родину 9 гражданских лиц. Это третий этап комбинированного обмена пленными, который начался 19 августа.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, а также спасатель ГСЧС.
- Большинство освобожденных сегодня защитников попали в плен в 2022 году, в частности во время обороны Мариуполя.
- Пятеро из них пережили теракт в Оленовке в печально известном бараке "200".
- Еще девять – тяжелобольные.
- Среди освобожденных сегодня – 38 офицеров.
- Также среди военнослужащих есть те, кто был взят в плен в 2018 и 2020 годах.
В целом на родину возвращаются военнослужащие, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях, а также защитники ЧАЭС.
Значительная часть освобожденных сегодня защитников подверглась уголовному преследованию со стороны страны-агрессора и, вопреки международному праву, по сфабрикованным обвинениям была приговорена к различным срокам заключения, в том числе к пожизненному заключению.
Реабилитация и реинтеграция
В Координационном штабе добавили, что все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время, получат положенные выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену.
"Выражаем благодарность Соединённым Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам, в частности благодарим всех, кто приложил усилия к освобождению Стивена Габбарда — 74-летнего учителя английского языка из Изюма, которого россияне незаконно осудили и подвергали пыткам.
Благодарим также все соответствующие государственные структуры и организации за скоординированные усилия, направленные на освобождение наших граждан", — добавили в Координационном штабе.
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