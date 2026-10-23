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Новини Обмін полоненими
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Поневолені у 2018, 2020 і 2022 роках, важкохворі і ті, хто пережили теракт в Оленівці: У Коордштабі розповіли подробиці обміну полоненими. ФОТОрепортаж

У результаті перемовного процесу, Координаційним штабом за дорученням Президента України, з російської неволі визволено 261 українського військовослужбовця. Окремо також вдалося повернути на Батьківщину 9 цивільних. Це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

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Обмін полоненими між Україною та РФ

Що відомо

Як зазначається, додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, а також рятувальник ДСНС.

  • Більшість визволених сьогодні Захисників потрапила у полон у 2022 році, зокрема під час оборони Маріуполя.
  • Пʼятеро з них пережили теракт в Оленівці у сумнозвісному бараці "200".
  • Ще девʼятеро – важкохворі.
  • Серед звільнених сьогодні – 38 офіцерів.
  • Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.

Також читайте: РФ відпустила американця Габбарда, який потрапив у російський полон в Ізюмі у 2022 році

Обмін полоненими між Україною та РФ

Загалом на батьківщину повертаються військовослужбовці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямку, а також оборонці ЧАЕС.

Значна частина визволених сьогодні Оборонців зазнала кримінального переслідування з боку країни-агресорки та всупереч міжнародному праву під вигаданими звинуваченнями була засуджена до різноманітних термінів за ґратами, зокрема й до довічного ув’язнення.

Обмін полоненими між Україною та РФ

Реабілітація та реінтеграція

У Коордштабі додали, що всі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Читайте: Україна у 2026 році щомісяця бере в полон на понад 100 росіян більше, ніж РФ, - Коордштаб

Обмін полоненими між Україною та РФ

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам, зокрема дякуємо всім, хто доклав зусиль до звільнення Стівена Габбарда – 74-річного вчителя англійської мови з Ізюму, якого росіяни незаконно засудили та піддавали тортурам.

Дякуємо також усім дотичним державним структурам та організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян", - додали в Коордштабі.

Також дивіться: Кожен десятий: Серед російських військовополонених в Україні перебувають громадяни 55 країн світу, - проєкт "Хочу жить". ІНФОГРАФІКА

Обмін полоненими між Україною та РФ
Обмін полоненими між Україною та РФ

Автор: 

військовополонені (1213) обмін (1342) полонені (2561) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (96)
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Топ коментарі
+7
"....за дорученням Президента України..." - а як вони потрапили в полон президент не бажає розповісти?
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23.10.2026 15:24 Відповісти
+4
так само - за дорученням препіздента
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23.10.2026 15:25 Відповісти
+4
У нас все, що добре - виключно за дорученням *********** і по його волі. А в усьому поганому - папєрєднікі вінавати. Нє, ну ще зарубіжні партнери. Також вінаваті. Нарцисизм як він є.
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23.10.2026 15:29 Відповісти

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