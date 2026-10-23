Поневолені у 2018, 2020 і 2022 роках, важкохворі і ті, хто пережили теракт в Оленівці: У Коордштабі розповіли подробиці обміну полоненими. ФОТОрепортаж
У результаті перемовного процесу, Координаційним штабом за дорученням Президента України, з російської неволі визволено 261 українського військовослужбовця. Окремо також вдалося повернути на Батьківщину 9 цивільних. Це третій етап комбінованого обміну полоненими, який розпочався 19 серпня.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, а також рятувальник ДСНС.
- Більшість визволених сьогодні Захисників потрапила у полон у 2022 році, зокрема під час оборони Маріуполя.
- Пʼятеро з них пережили теракт в Оленівці у сумнозвісному бараці "200".
- Ще девʼятеро – важкохворі.
- Серед звільнених сьогодні – 38 офіцерів.
- Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках.
Загалом на батьківщину повертаються військовослужбовці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Миколаївському та Чернігівському напрямку, а також оборонці ЧАЕС.
Значна частина визволених сьогодні Оборонців зазнала кримінального переслідування з боку країни-агресорки та всупереч міжнародному праву під вигаданими звинуваченнями була засуджена до різноманітних термінів за ґратами, зокрема й до довічного ув’язнення.
Реабілітація та реінтеграція
У Коордштабі додали, що всі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.
"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам, зокрема дякуємо всім, хто доклав зусиль до звільнення Стівена Габбарда – 74-річного вчителя англійської мови з Ізюму, якого росіяни незаконно засудили та піддавали тортурам.
Дякуємо також усім дотичним державним структурам та організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян", - додали в Коордштабі.
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