Враг активизировал ДРГ в Сумской и Черниговской областях, - ГПСУ

В Сумской и Черниговской областях фиксируются случаи проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп, а также попытки врага заминировать местность.

Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно

"Если сравнивать с определенным периодом, когда активности вражеских диверсионно-разведывательных групп практически не было, то сейчас уже зафиксировано по несколько случаев как в пределах Сумской, так и в пределах Черниговской областей. Задача таких групп — выяснить структуру нашей обороны, выяснить, где находятся позиции. Если им это удается, то они и собственными силами пытаются атаковать украинские позиции", — рассказал пресс-секретарь.

Демченко отметил, что в ходе противодиверсионных мероприятий часто фиксируются попытки минирования местности.

"То есть враг, отступая, пытается сделать так, чтобы наши воины подорвались на тех устройствах, которые противник устанавливает во время своих действий", — добавил он.

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Противодиверсионные мероприятия

Отмечается, что Силы обороны используют беспилотники для своевременного выявления таких групп. Также пограничники получают предварительную разведывательную информацию о возможных попытках проникновения ДРГ на отдельных направлениях и проводят противодиверсионные мероприятия.

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