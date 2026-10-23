Ворог активізував ДРГ на Сумщині та Чернігівщині, - ДПСУ
У Сумській і Чернігівській областях фіксуються випадки проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп, а також спроби мінування ворогом місцевості.
Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в телеефірі, передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ.
Що відомо
"Якщо порівнювати з певним періодом, коли активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп практично не було, то зараз по кілька випадків і в межах Сумської, і в межах Чернігівської областей вже зафіксовано. Задача таких груп - вивідати побудову нашої оборони, вивідати, де знаходяться позиції. Якщо їм вдається, то і власними силами намагаються атакувати українські позиції", - розповів речник.
Демченко зазначив, що під час протидиверсійних заходів часто фіксуються спроби мінування місцевості.
"Тобто ворог, відходячи, намагається зробити так, щоб наші воїни підірвалися на тих засобах, які противник встановлює під час своїх дій", - додав він.
Протидиверсійні заходи
Наголошується, що Сили оборони використовують безпілотники для своєчасного виявлення таких груп. Також прикордонники отримують попередню розвідувальну інформацію про можливі спроби проникнення ДРГ на окремих напрямках і проводять протидиверсійні заходи.
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