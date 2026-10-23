Жителя Запорожской области приговорили к 13 годам лишения свободы за командование взводом оккупантов
Житель Запорожской области был приговорен к 13 годам лишения свободы за командование взводом оккупантов.
46-летний житель временно оккупированной Якимовки добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и воевал против Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
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По данным прокуратуры, предатель присоединился к так называемому "Народному ополчению Запорожской области". В 2023 году он занял должность командира взвода.
На этой "должности" он руководил подчиненными, организовывал охрану пророссийских мероприятий на захваченной территории, а также участвовал в проверках местных жителей.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы.
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