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Поражены пункт управления, место запуска БПЛА и склады противника на ТОТ, — Генштаб

Поражение объектов россиян

Несмотря на случаи потери связи в работе Starlink/StarShield при определенных скоростях, которые по-прежнему фиксируются, украинские военные продолжают наносить удары по врагу.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, 22 октября и в ночь на 23 октября подразделениями Сил обороны Украины был нанесен удар по ряду российских объектов на временно оккупированных территориях.

Место запуска БПЛА и пункт управления

В частности, были поражены:

  • Место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА армии РФ в районе Донецка.

В Генштабе отмечают, что поражение таких объектов снижает способность противника атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру дронами различных модификаций.

  • Пункт управления подразделения в районе населенного пункта Громово во временно оккупированном украинском Крыму.

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Склады и живая сила

  • Склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Горняк и склад БПЛА в районе Свердлово Донецкой области.
  • Склады материально-технических средств армии РФ в районе населенного пункта Бердянское в Донецкой области, а также в районах Балково и Ореховки Запорожской области.

Подчеркивается, что уничтожение складов с вооружением и материально-техническими средствами затрудняет российскому агрессору обеспечение подразделений и снижает их способность вести боевые действия.

  • Район сосредоточения личного состава подразделения из состава "Рубикон" в районе населенного пункта Каменка Запорожской области.

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Автор: 

Генштаб ВС (8918) Крым (25296) уничтожение (11056) Запорожская область (5009) Донецкая область (13407)
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