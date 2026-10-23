Поражены пункт управления, место запуска БПЛА и склады противника на ТОТ, — Генштаб

Несмотря на случаи потери связи в работе Starlink/StarShield при определенных скоростях, которые по-прежнему фиксируются, украинские военные продолжают наносить удары по врагу.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, 22 октября и в ночь на 23 октября подразделениями Сил обороны Украины был нанесен удар по ряду российских объектов на временно оккупированных территориях.

Место запуска БПЛА и пункт управления

В частности, были поражены:

Место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА армии РФ в районе Донецка.

В Генштабе отмечают, что поражение таких объектов снижает способность противника атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру дронами различных модификаций.

Пункт управления подразделения в районе населенного пункта Громово во временно оккупированном украинском Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражена станция РЭБ, КСП, пункт управления БПЛА и склад ТС противника, — Генштаб

Склады и живая сила

Склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Горняк и склад БПЛА в районе Свердлово Донецкой области.

Склады материально-технических средств армии РФ в районе населенного пункта Бердянское в Донецкой области, а также в районах Балково и Ореховки Запорожской области.

Подчеркивается, что уничтожение складов с вооружением и материально-техническими средствами затрудняет российскому агрессору обеспечение подразделений и снижает их способность вести боевые действия.

Район сосредоточения личного состава подразделения из состава "Рубикон" в районе населенного пункта Каменка Запорожской области.

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