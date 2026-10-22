Поражены станция РЭБ, КНП, пункт управления БпЛА и склад МТС противника, - Генштаб
21 октября и в ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Какие цели были атакованы в РФ
- Так, поражена станция радиоэлектронной борьбы армии РФ в районе населенного пункта Гулевка Брянской области РФ.
В Генштабе отметили, что поражение средств РЭБ расширяет возможности Сил обороны Украины эффективно применять беспилотные системы.
Поражения на территории ВОТ
- Командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов в районе населенного пункта Вишневое Запорожской области.
- Пункт управления БПЛА российского агрессора в районе населенного пункта Ланково Запорожской области.
Отмечается, что это снижает способность противника атаковать дронами позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты.
- Склад материально-технических средств противника в районе населенного пункта Золотаровка в Луганской области.
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