Поражены станция РЭБ, КНП, пункт управления БпЛА и склад МТС противника, - Генштаб

21 октября и в ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Какие цели были атакованы в РФ

Так, поражена станция радиоэлектронной борьбы армии РФ в районе населенного пункта Гулевка Брянской области РФ.

В Генштабе отметили, что поражение средств РЭБ расширяет возможности Сил обороны Украины эффективно применять беспилотные системы.

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Поражения на территории ВОТ

Командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов в районе населенного пункта Вишневое Запорожской области.

Пункт управления БПЛА российского агрессора в районе населенного пункта Ланково Запорожской области.

Отмечается, что это снижает способность противника атаковать дронами позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты.

Склад материально-технических средств противника в районе населенного пункта Золотаровка в Луганской области.

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