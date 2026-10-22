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Новости Уничтожение российской техники
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Поражены станция РЭБ, КНП, пункт управления БпЛА и склад МТС противника, - Генштаб

Поражена станция РЭБ

21 октября и в ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Какие цели были атакованы в РФ

  • Так, поражена станция радиоэлектронной борьбы армии РФ в районе населенного пункта Гулевка Брянской области РФ.

В Генштабе отметили, что поражение средств РЭБ расширяет возможности Сил обороны Украины эффективно применять беспилотные системы.

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Поражения на территории ВОТ

  • Командно-наблюдательный пункт подразделения оккупантов в районе населенного пункта Вишневое Запорожской области.
  • Пункт управления БПЛА российского агрессора в районе населенного пункта Ланково Запорожской области.

Отмечается, что это снижает способность противника атаковать дронами позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты.

  • Склад материально-технических средств противника в районе населенного пункта Золотаровка в Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен железнодорожный мост в Брянской области и склады МТС противника, - Генштаб

Автор: 

Брянск (175) Генштаб ВС (8913) Запорожская область (5009) Луганская область (6792)
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