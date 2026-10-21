Поражены пункты управления и склады ТС противника, - Генштаб

20 октября и в ночь на 21 октября подразделениями Сил обороны Украины были нанесены удары по пунктам управления и складам материально-технических средств российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары по пунктам управления

Так, поражены пункты управления подразделений оккупантов в районе Луганска и в районе населенного пункта Курахово Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что поражение таких объектов нарушает систему управления войсками армии РФ и затрудняет координацию ее подразделений на поле боя.

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Поражение складов ВОТ

Также были поражены склады материально-технических средств российского агрессора в районе населенного пункта Яны-Капу во временно оккупированном украинском Крыму и в районе Чистякового в Донецкой области.

"Уничтожение запасов затрудняет противнику обеспечение подразделений и снижает их способность вести боевые действия", — отмечают в Генштабе.

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