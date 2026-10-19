РЛС, склады БК и живую силу рашистов поразили Силы обороны, - Генштаб

Силы обороны нанесли удары по российской РЛС в Брянской области РФ, артиллерийской позиции и расчетам БПЛА в Харьковской области, складам боеприпасов и материально-технических средств в Донецкой области, а также по местам сосредоточения живой силы оккупантов в Донецкой области и Запорожье.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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РЛС

В районе Трубчевска (Брянская область РФ) была поражена радиолокационная станция.

В Генштабе отметили, что поражение РЛС, в частности, создает пробелы в радиолокационном поле противника и ослабляет его систему противовоздушной обороны.

"Это позволяет Силам обороны Украины более успешно применять беспилотные системы на всех уровнях - от тактической зоны вдоль линии боевого столкновения до военных объектов в глубине территории РФ", - говорится в сообщении.

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Другие поражения

Также были атакованы огневая позиция артиллерии и позиция расчетов БПЛА российского агрессора в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.

"Под удары в Донецкой области попали склады боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Гринталь и Терново, а также склад материально-технических средств в районе Пелагиевки.



Кроме того, поражено сосредоточение живой силы оккупантов в районах Свободного и Владимировки Донецкой области и Набережного в Запорожской области", - добавили в Генштабе.

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