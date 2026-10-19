РЛС, склады БК и живую силу рашистов поразили Силы обороны, - Генштаб
Силы обороны нанесли удары по российской РЛС в Брянской области РФ, артиллерийской позиции и расчетам БПЛА в Харьковской области, складам боеприпасов и материально-технических средств в Донецкой области, а также по местам сосредоточения живой силы оккупантов в Донецкой области и Запорожье.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
РЛС
В районе Трубчевска (Брянская область РФ) была поражена радиолокационная станция.
В Генштабе отметили, что поражение РЛС, в частности, создает пробелы в радиолокационном поле противника и ослабляет его систему противовоздушной обороны.
"Это позволяет Силам обороны Украины более успешно применять беспилотные системы на всех уровнях - от тактической зоны вдоль линии боевого столкновения до военных объектов в глубине территории РФ", - говорится в сообщении.
Другие поражения
Также были атакованы огневая позиция артиллерии и позиция расчетов БПЛА российского агрессора в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.
"Под удары в Донецкой области попали склады боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Гринталь и Терново, а также склад материально-технических средств в районе Пелагиевки.
Кроме того, поражено сосредоточение живой силы оккупантов в районах Свободного и Владимировки Донецкой области и Набережного в Запорожской области", - добавили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль