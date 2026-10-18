Поражены место запуска ударных БПЛА, вражеская ремонтная база и скопление живой силы противника, - Генштаб
17 октября и в ночь на 18 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по складу БПЛА
В частности, был поражен пункт хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Донецка.
- Это снижает способность противника наносить удары по территории Украины и гражданской инфраструктуре с помощью дронов различных модификаций.
Удар по ремонтной базе
Кроме того, украинские военные нанесли удар по ремонтной базе автомобильной техники и боевых бронированных машин группировки войск "Юг" в районе населенного пункта Суходельск Луганской области.
- Поражение затрудняет восстановление поврежденной техники и ее возвращение в боевые подразделения на фронте.
Удар по скоплению вражеских войск
Также под удар попало сосредоточение живой силы одного из подразделений армии РФ в районе населенного пункта Дубово Донецкой области.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!", — подчеркнули в Генштабе.
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