Поражены место запуска ударных БПЛА, вражеская ремонтная база и скопление живой силы противника, - Генштаб

17 октября и в ночь на 18 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по складу БПЛА

В частности, был поражен пункт хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Донецка.

Это снижает способность противника наносить удары по территории Украины и гражданской инфраструктуре с помощью дронов различных модификаций.

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Удар по ремонтной базе

Кроме того, украинские военные нанесли удар по ремонтной базе автомобильной техники и боевых бронированных машин группировки войск "Юг" в районе населенного пункта Суходельск Луганской области.

Поражение затрудняет восстановление поврежденной техники и ее возвращение в боевые подразделения на фронте.

Удар по скоплению вражеских войск

Также под удар попало сосредоточение живой силы одного из подразделений армии РФ в районе населенного пункта Дубово Донецкой области.

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"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!", — подчеркнули в Генштабе.