Уражено місце пуску ударних БпЛА, ворожу ремонтну базу та скупчення живої сили противника, - Генштаб

17 жовтня та в ніч на 18 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по складу БпЛА

Зокрема, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в районі Донецька.

Це зменшує спроможності противника атакувати територію України та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.

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Удар по ремонтній базі

Крім того, українські воїни уразили ремонтну базу автомобільної техніки та бойових броньованих машин угруповання військ "Юг" в районі населеного пункту Суходільськ Луганської області.

Ураження ускладнює відновлення пошкодженої техніки та її повернення до бойових підрозділів на фронті.

Удар по скупченню ворожих військ

Також під ураження потрапило зосередження живої сили одного з підрозділів армії рф в районі населеного пункту Дубове Донецької області.

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"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!" - наголосили у Генштабі.