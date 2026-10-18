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Уражено місце пуску ударних БпЛА, ворожу ремонтну базу та скупчення живої сили противника, - Генштаб

дар по командному пункту рф

17 жовтня та в ніч на 18 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по складу БпЛА

Зокрема, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в районі Донецька.

  • Це зменшує спроможності противника атакувати територію України та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.

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Удар по ремонтній базі

Крім того, українські воїни уразили ремонтну базу автомобільної техніки та бойових броньованих машин угруповання військ "Юг" в районі населеного пункту Суходільськ Луганської області.

  • Ураження ускладнює відновлення пошкодженої техніки та її повернення до бойових підрозділів на фронті.

Удар по скупченню ворожих військ 

Також під ураження потрапило зосередження живої сили одного з підрозділів армії рф в районі населеного пункту Дубове Донецької області.

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"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!" - наголосили у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (9191) Донецьк (892) ліквідація (4664) знищення (11363) Донецька область (12040) Луганська область (4975) Горлівський район (20) Донецький район (106) Довжанський район (8) Дубове (1) Суходільськ (3)
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