РЛС, склади БК та живу силу рашистів уразили Сили оборони, - Генштаб
Сили оборони уразили російську РЛС у Брянській області РФ, артилерійську позицію та розрахунки БпЛА на Харківщині, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів на Донеччині, а також місця зосередження живої сили окупантів на Донеччині та Запоріжжі.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
РЛС
У районі Трубчевська (Брянська область РФ) було уражено радіолокаційну станцію.
У Генштабі зазначили, що ураження РЛС, зокрема, стоврює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему протиповітряної оборони.
"Це дозволяє Силам оборони України успішніше застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях - від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об'єктів у глибині території рф", - йдеться в повідомленні.
Інші ураження
Також атаковано вогневу позицію артилерії та позицію розрахунків БпЛА російського агресора в районі населеного пункту Лиман Перший Харківської області.
"Під удари на Донеччині потрапили склади боєприпасів армії рф в районах населених пунктів Грінталь і Тернове, а також склад матеріально-технічних засобів в районі Пелагіївки.
Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів в районах Свободного та Володимирівки Донецької області і Набережного на Запоріжжі", - додали у Генштабі.
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