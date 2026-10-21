Уражено пункти управління та склади МТЗ противника, - Генштаб

20 жовтня та в ніч на 21 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено пункти управління та склади матеріально-технічних засобів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по пунктах управління

Так, уражено пункти управління підрозділів окупантів у районі Луганська та в районі населеного пункту Курахове Донецької області.

У Генштабі наголошують, що ураження таких об'єктів порушує систему управління військами армії РФ та ускладнює координацію її підрозділів на полі бою.

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Ураження складів МТЗ

Також уражено склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районі населеного пункту Яни-Капу в тимчасово окупованому українському Криму та в районі Чистякового на Донеччині.

"Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії", - зауважують у Генштабі.

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