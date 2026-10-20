Уражено ворожий пункт управління, склади та зосередження живої сили противника, - Генштаб
Упродовж 19 жовтня та в ніч на 20 жовтня Сили оборони України уразили пункт управління, ремонтну базу, три склади матеріально-технічних засобів та місця скупчення жививої сили окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, 19 жовтня та в ніч на 20 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено:
- Пункт управління підрозділу окупантів у районі населеного пункту Федорівка Запорізької області.
- Ремонтний підрозділ армії рф в районі населеного пункту Кальміуське Донецької області.
"Знищення таких об'єктів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт", - йдеться у повідомленні.
Удари по складах
Окрім того, уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів в районах населених пунктів Кріпенський Луганської області, Рівнопіль на Донеччині та Лагідне Запорізької області.
Удари по скупченню військ РФ
Також уражено зосередження живої сили російського агресора в районах населених пунктів Рибалівка, Басань, Федорівка та Миколаївка Запорізької області, Зелений Гай, Горлівка та Селидове Донецької області, а також Сватове на Луганщині.
"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України. Далі буде!", - наголошують у Генштабі.
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