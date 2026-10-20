Поражены вражеский пункт управления, склады и скопления живой силы противника, - Генштаб

В течение 19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по пункту управления, ремонтной базе, трем складам материально-технических средств и местам скопления живой силы оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Как отмечается, 19 октября и в ночь на 20 октября подразделениями Сил обороны Украины были поражены:

пункт управления подразделения оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Запорожской области.

ремонтное подразделение армии РФ в районе населенного пункта Кальмиусское Донецкой области.

"Уничтожение таких объектов затрудняет противнику восстановление поврежденной техники и ее возвращение на фронт", - говорится в сообщении.

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Удары по складам

Кроме того, были поражены склады материально-технических средств оккупантов в районах населенных пунктов Крипенский Луганской области, Ривнополь в Донецкой области и Лагидное Запорожской области.

Удары по скоплениям войск РФ

Также поражены скопления живой силы российского агрессора в районах населенных пунктов Рыбаловка, Басань, Федоровка и Николаевка Запорожской области, Зеленый Гай, Горловка и Селидово Донецкой области, а также Сватово в Луганской области.

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"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины. Продолжение следует!" - подчеркивают в Генштабе.