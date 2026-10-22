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Новини Знищення російської техніки
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Уражено станцію РЕБ, КСП, пункт управління БпЛА та склад МТЗ противника, - Генштаб

Уражено станцію РЕБ

21 жовтня та в ніч на 22 жовтня підрозділами Сил оборони України уразили низку обєктів російських військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Які цілі атаковано в РФ

  • Так, уражено станцію радіоелектронної боротьби армії РФ у районі населеного пункту Гулевка Брянської області РФ.

У Генштабі зауважили, що ураження засобів РЕБ розширює можливості Сил оборони України ефективно застосовувати безпілотні системи.

Також читайте: Уражено пункти управління та склади МТЗ противника, - Генштаб

Ураження на території ТОТ

  • Командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у районі населеного пункту Вишневе Запорізької області.
  • Пункт управління БпЛА російського агресора в районі населеного пункту Ланкове Запорізької області.

Зазначається, що це зменшує спроможність противника атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади.

  • Склад матеріально-технічних засобів противника в районі населеного пункту Золотарівка на Луганщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено залізничний міст на Брянщині та склади МТЗ противника, - Генштаб

Автор: 

Брянськ (189) Генштаб ЗС (9191) Запорізька область (5386) Луганська область (4975)
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