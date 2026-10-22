Уражено станцію РЕБ, КСП, пункт управління БпЛА та склад МТЗ противника, - Генштаб
21 жовтня та в ніч на 22 жовтня підрозділами Сил оборони України уразили низку обєктів російських військ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Які цілі атаковано в РФ
- Так, уражено станцію радіоелектронної боротьби армії РФ у районі населеного пункту Гулевка Брянської області РФ.
У Генштабі зауважили, що ураження засобів РЕБ розширює можливості Сил оборони України ефективно застосовувати безпілотні системи.
Ураження на території ТОТ
- Командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у районі населеного пункту Вишневе Запорізької області.
- Пункт управління БпЛА російського агресора в районі населеного пункту Ланкове Запорізької області.
Зазначається, що це зменшує спроможність противника атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади.
- Склад матеріально-технічних засобів противника в районі населеного пункту Золотарівка на Луганщині.
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