Уражено пункт управління, місце пуску БпЛА та склади противника на ТОТ, - Генштаб
Попри випадки втрат зв'язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях, які досі фіксуються, українські військові продовжують завдавати ураження ворогу.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено низку об’єктів росіян на тимчасово окупованих територіях.
Місце пуску БпЛА та пункт управляння
Зокрема, уражено:
- Місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА армії РФ у районі Донецька.
У Генштабі зауважують, що ураження таких об'єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.
- Пункт управління підрозділу в районі населеного пункту Громово в тимчасово окупованому українському Криму.
Склади та жива сила
- Склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Гірник та склад БпЛА в районі Свердлового Донецької області.
- Склади матеріально-технічних засобів армії РФ у районі населеного пункту Бердянське на Донеччині, а також у районах Балкового та Оріхівки Запорізької області.
Наголошується, що знищення складів з озброєнням та матеріально-технічними засобами ускладнює російському агресору забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії.
- Район зосередження живої сили підрозділу зі складу "Рубікон" в районі населеного пункту Кам'янка Запорізької області.
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