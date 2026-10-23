Уражено пункт управління, місце пуску БпЛА та склади противника на ТОТ, - Генштаб

Попри випадки втрат зв'язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях, які досі фіксуються, українські військові продовжують завдавати ураження ворогу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено низку об’єктів росіян на тимчасово окупованих територіях.

Місце пуску БпЛА та пункт управляння

Зокрема, уражено:

Місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА армії РФ у районі Донецька.

У Генштабі зауважують, що ураження таких об'єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.

Пункт управління підрозділу в районі населеного пункту Громово в тимчасово окупованому українському Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено станцію РЕБ, КСП, пункт управління БпЛА та склад МТЗ противника, - Генштаб

Склади та жива сила

Склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Гірник та склад БпЛА в районі Свердлового Донецької області.

Склади матеріально-технічних засобів армії РФ у районі населеного пункту Бердянське на Донеччині, а також у районах Балкового та Оріхівки Запорізької області.

Наголошується, що знищення складів з озброєнням та матеріально-технічними засобами ускладнює російському агресору забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії.

Район зосередження живої сили підрозділу зі складу "Рубікон" в районі населеного пункту Кам'янка Запорізької області.

Також читайте: Уражено ворожий пункт управління, склади та зосередження живої сили противника, - Генштаб