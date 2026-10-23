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Жителя Запорізької області засудили до 13 років ув’язнення за командування взводом окупантів

Жителя Запорізької області засудили до 13 років ув’язнення

Жителя Запорізької області засудили до 13 років ув’язнення за командування взводом окупантів.

46-річний мешканець тимчасово окупованої Якимівки добровільно вступив до лав незаконного збройного формування та воював проти України, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними прокуратури, зрадник приєднався до так званого "Народного ополчення Запорізької області". У 2023 році він обійняв посаду командира взводу.

На цій "посаді" він керував підлеглими, організовував охорону проросійських заходів на захопленій території, а також брав участь у перевірках місцевих жителів.

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

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Автор: 

армія рф (22668) окупація (7178) Запорізька область (5391) Мелітопольський район (51) Якимівка (2)
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