Жителя Запорізької області засудили до 13 років ув’язнення за командування взводом окупантів.

46-річний мешканець тимчасово окупованої Якимівки добровільно вступив до лав незаконного збройного формування та воював проти України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За даними прокуратури, зрадник приєднався до так званого "Народного ополчення Запорізької області". У 2023 році він обійняв посаду командира взводу.

На цій "посаді" він керував підлеглими, організовував охорону проросійських заходів на захопленій території, а також брав участь у перевірках місцевих жителів.

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Читайте: Уражено пункт управління, місце пуску БпЛА та склади противника на ТОТ, - Генштаб