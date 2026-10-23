Школьными укрытиями смогут пользоваться не только ученики: правительство разъяснило условия доступа
Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которое упорядочивает правила использования защитных сооружений в учебных заведениях. Школьные укрытия будут оставаться доступными для населения вне учебного процесса, а во время занятий приоритетный доступ к ним будут иметь учащиеся и сотрудники школ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины.
"Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которым, в частности, упорядочены уже действующие требования относительно использования укрытий в учебных заведениях", - говорится в сообщении.
Напоминаем, что во время очного обучения в школах приоритетный доступ к защитным сооружениям имеют учащиеся и работники учебного заведения.
В то же время вне учебного процесса школьные укрытия останутся доступными для населения в соответствии с установленным порядком.
Кроме того, по решению местных органов власти укрытия в школах могут использоваться для одновременного укрытия участников образовательного процесса и населения. При этом учащиеся и население размещаются в отдельных помещениях.
Что касается защитных сооружений в детских садах – в соответствии с Законом Украины "О дошкольном образовании", укрытия в учреждениях дошкольного образования используются для защиты участников образовательного процесса.
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