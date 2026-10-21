"Укрзализныця" установила 33 мобильных укрытия в Киеве и области
"Укрзализныця" уже установила 33 первичных мобильных укрытия на железнодорожных объектах Киева и Киевской области.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в связи с изменением тактики российских атак — длительные комбинированные удары с применением беспилотников и ракет — компания планирует установить еще 128 укрытий в столице и области и почти 650 — в других регионах Украины.
Всего с начала полномасштабного вторжения "Укрзализныця" установила 434 первичных (мобильных) укрытия.
Где установлены укрытия
Укрытия обустраивают в первую очередь в наиболее опасных местах: вблизи критически важных объектов, от которых зависит движение поездов, а также на станциях, где вообще отсутствуют другие объекты фонда защитных сооружений "Укрзализныци".
Отмечается, что такие модульные конструкции уже неоднократно доказывали свою эффективность во время атак с применением БПЛА, помогая защищать железнодорожников и спасать жизни.
План устойчивости "Укрзализныци"
Установка первичных (мобильных) укрытий — это часть Плана устойчивости "Укрзализныци". Он призван усилить защиту работников и обеспечить непрерывное движение поездов даже в условиях длительных комбинированных атак.
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