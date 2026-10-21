33 мобільні укриття встановила "Укрзалізниця" в Києві та області

"Укрзалізниця" вже встановила 33 первинні мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що з огляду на зміну тактики російських атак - тривалі комбіновані удари із застосуванням безпілотників і ракет - компанія планує встановити ще 128 укриттів у столиці та області й майже 650 - в інших регіонах України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" встановила 434 первинні (мобільні) укриття.

Де встановлено укриття

Укриття облаштовують насамперед у найбільш небезпечних місцях: поблизу критично важливих об’єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях, де взагалі відсутні інші об’єкти фонду захисних споруд "Укрзалізниці".

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Зауважується, що такі модульні конструкції вже неодноразово доводили свою ефективність під час атак із застосуванням БпЛА, допомагаючи захищати залізничників і рятувати життя.

План стійкості "Укрзалізниці"

Встановлення первинних (мобільних) укриттів – це частина Плану стійкості "Укрзалізниці". Він має посилити захист працівників і забезпечити безперервний рух поїздів навіть в умовах тривалих комбінованих атак.

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