33 мобільні укриття встановила "Укрзалізниця" в Києві та області
"Укрзалізниця" вже встановила 33 первинні мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області.
Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що з огляду на зміну тактики російських атак - тривалі комбіновані удари із застосуванням безпілотників і ракет - компанія планує встановити ще 128 укриттів у столиці та області й майже 650 - в інших регіонах України.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" встановила 434 первинні (мобільні) укриття.
Де встановлено укриття
Укриття облаштовують насамперед у найбільш небезпечних місцях: поблизу критично важливих об’єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях, де взагалі відсутні інші об’єкти фонду захисних споруд "Укрзалізниці".
Зауважується, що такі модульні конструкції вже неодноразово доводили свою ефективність під час атак із застосуванням БпЛА, допомагаючи захищати залізничників і рятувати життя.
План стійкості "Укрзалізниці"
Встановлення первинних (мобільних) укриттів – це частина Плану стійкості "Укрзалізниці". Він має посилити захист працівників і забезпечити безперервний рух поїздів навіть в умовах тривалих комбінованих атак.
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