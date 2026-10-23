Шкільними укриттями зможуть користуватися не лише учні: уряд пояснив умови доступу
Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка впорядковує правила використання захисних споруд у закладах освіти. Шкільні укриття залишатимуться доступними для населення поза освітнім процесом, а під час навчання пріоритетний доступ до них матимуть учні та працівники шкіл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.
"Кабінет Міністрів України схвалив постанову, якою, зокрема, впорядковано вже чинні вимоги щодо використання укриттів у закладах освіти", - ідеться в повідомленні.
Нагадуємо, що під час очного навчання у школах пріоритетний доступ до захисної споруди мають учні та працівники закладу.
Водночас поза освітнім процесом шкільні укриття залишатимуться доступними для населення відповідно до встановленого порядку.
Крім цього, за рішенням місцевих органів влади укриття в школах можуть використовуватися для одночасного укриття учасників освітнього процесу та населення. При цьому учні й населення розміщуються у відокремлених приміщеннях.
Щодо захисних споруд у дитячих садочках – відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту", укриття в закладах дошкільної освіти використовуються для захисту учасників освітнього процесу.
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