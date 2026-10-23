Шкільними укриттями зможуть користуватися не лише учні: уряд пояснив умови доступу

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка впорядковує правила використання захисних споруд у закладах освіти. Шкільні укриття залишатимуться доступними для населення поза освітнім процесом, а під час навчання пріоритетний доступ до них матимуть учні та працівники шкіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.

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"Кабінет Міністрів України схвалив постанову, якою, зокрема, впорядковано вже чинні вимоги щодо використання укриттів у закладах освіти", - ідеться в повідомленні.

Нагадуємо, що під час очного навчання у школах пріоритетний доступ до захисної споруди мають учні та працівники закладу.



Водночас поза освітнім процесом шкільні укриття залишатимуться доступними для населення відповідно до встановленого порядку.

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Крім цього, за рішенням місцевих органів влади укриття в школах можуть використовуватися для одночасного укриття учасників освітнього процесу та населення. При цьому учні й населення розміщуються у відокремлених приміщеннях.



Щодо захисних споруд у дитячих садочках – відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту", укриття в закладах дошкільної освіти використовуються для захисту учасників освітнього процесу.

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