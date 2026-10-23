НАЗК призывает Раду принять Антикоррупционную стратегию Украины: под угрозой 420 млн евро от ЕС

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции призвало Верховную Раду рассмотреть и принять в первом чтении законопроект № 15230-д об антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы. Этот документ является одним из евроинтеграционных обязательств Украины, и страна рискует лишиться 420 млн евро финансовой поддержки.

Об этом говорится в заявлении НАЗК, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что проект стратегии разрабатывался два года совместно с парламентским Комитетом по вопросам антикоррупционной политики при участии министерств, других государственных органов, экспертов Европейской комиссии и ОЭСР, а также общественности.

По мнению НАЗК, принятие в первом чтении позволит перейти к завершающей стадии формирования основы для следующего цикла общегосударственной антикоррупционной политики.

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Агентство выразило надежду, что парламент в ближайшее время рассмотрит документ, и заявило о готовности к сотрудничеству в рамках парламентских процедур и оказанию аналитической поддержки.

Принятие стратегии предусмотрено планом для программы Ukraine Facility. Выполнение этого шага является условием получения финансирования. Правительство, получившее проект 2 апреля, долгое время не вносило его в парламент.

Что заложено в стратегию

По словам НАЗК, документ предусматривает две задачи: обеспечить эффективность и развитие общей системы предотвращения и противодействия коррупции (раздел I) и минимизировать коррупцию в наиболее пораженных и стратегически важных сферах посредством отраслевых реформ (раздел II). Именно раздел II, по оценке агентства, является самым объемным и имеющим наибольший потенциальный эффект.

Среди инструментов в проекте НАПК называет дерегулирование и оптимизацию функций государства, автоматизацию, обезличивание и дистанцирование для минимизации человеческого фактора, а также расширение доступа к информации для граждан и бизнеса.

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Евроинтеграционные обязательства

Разработка и принятие стратегии, напомнили в НАЗК, является обязательством Украины в соответствии с рядом документов, в частности:

пунктом 23.5 промежуточных критериев (interim benchmarks) на пути к членству в ЕС;

"Дорожной картой" в сфере верховенства права;

рекомендациями Европейской Комиссии в отчетах о прогрессе Украины за 2024 и 2025 годы;

шагом № 4.5 реформы № 2 Плана для Ukraine Facility, выполнение которого является условием получения 420 млн евро от ЕС.

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Данные НАЗК о коррупции

По данным социологических исследований, на которые ссылается НАЗК, доля населения, столкнувшегося с коррупцией, сократилась с 67,8% в 2008 году до 41,5% в 2018 году и до 18,2% в конце 2025 года, то есть более чем в 3,7 раза.

В ведомстве также отметили положительную динамику в сферах медицинских услуг, школьного образования, взаимодействия с правоохранительными органами и ЦНАП.

В то же время, как отметили в НАЗК, коррупция по-прежнему признается одним из важнейших вызовов: она тормозит европейскую и евроатлантическую интеграцию, снижает оборонные возможности государства и угрожает послевоенному восстановлению.

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