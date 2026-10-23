НАЗК закликає Раду ухвалити Антикорупційну стратегію України: під загрозою 420 млн євро від ЄС

Національне агентство з питань запобігання корупції закликало Верховну Раду розглянути й ухвалити в першому читанні законопроєкт № 15230-д про Антикорупційну стратегію на 2026-2030 роки. Документ є одним із євроінтеграційних зобов'язань України, а країна ризикує не отримати 420 млн євро фінансової підтримки.

Про це йдеться в заяві НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві нагадали, що проєкт стратегії розробляли два роки спільно з парламентським Комітетом з питань антикорупційної політики за участі міністерств, інших державних органів, експертів Європейської Комісії й ОЕСР та громадськості.

На думку НАЗК, ухвалення в першому читанні дасть змогу перейти до завершальної стадії формування основи для наступного циклу загальнодержавної антикорупційної політики.

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Агентство висловило сподівання, що парламент найближчим часом розгляне документ, і заявило про готовність до співпраці в межах парламентських процедур та надання аналітичної підтримки.

Ухвалення стратегії передбачене планом для програми Ukraine Facility. Виконання цього кроку є умовою отримання фінансування. Уряд, який отримав проєкт 2 квітня, тривалий час не вносив його до парламенту.

Що закладено в стратегію

За словами НАЗК, документ передбачає два завдання: забезпечити ефективність та розвиток загальної системи запобігання й протидії корупції (розділ І) і мінімізувати корупцію у найбільш уражених та стратегічно важливих сферах через галузеві реформи (розділ ІІ). Саме розділ ІІ, за оцінкою агентства, найбільший за обсягом і потенційним ефектом.

Серед інструментів у проєкті НАЗК називає дерегуляцію й оптимізацію функцій держави, автоматизацію, знеособлення та дистанціювання для мінімізації людського фактору, а також розвиток доступу до інформації для громадян і бізнесу.

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Євроінтеграційні зобов'язання

Розробка та ухвалення стратегії, нагадали в НАЗК, є зобов'язанням України за низкою документів, зокрема:

пунктом 23.5 проміжних критеріїв (interim benchmarks) на шляху до членства в ЄС;

Дорожньою картою у сфері верховенства права;

рекомендаціями Європейської Комісії у звітах про прогрес України за 2024 і 2025 роки;

кроком № 4.5 реформи № 2 Плану для Ukraine Facility, виконання якого є умовою отримання 420 млн євро від ЄС.

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Дані НАЗК про корупцію

За даними соціологічних досліджень, на які посилається НАЗК, частка населення з корупційним досвідом скоротилася з 67,8% у 2008 році до 41,5% у 2018 році й до 18,2% наприкінці 2025 року, тобто більш ніж у 3,7 раза.

У відомстві також назвали позитивну динаміку у сферах медичних послуг, шкільної освіти, взаємодії з правоохоронцями та ЦНАП.

Водночас, зазначили в НАЗК, корупція й досі визнається одним із найважливіших викликів: вона гальмує європейську та євроатлантичну інтеграцію, знижує оборонні можливості держави й загрожує післявоєнній відбудові.

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