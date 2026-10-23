TurbOil открыла десятую АЗС: новая станция начала работу во Львове. ФОТО

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23 октября во Львове начала работу новая АЗС сети TurbOil - на ул. Кульпарковской, 222/2, рядом с ТРЦ Victoria Gardens.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

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После открытия сеть TurbOil насчитывает десять автозаправочных станций во Львове и Львовской области. В компании отмечают, что, несмотря на сложные экономические условия и вызовы военного времени, продолжают расширять географию присутствия и инвестировать в развитие сервиса.

В основе работы сети - три ключевых принципа: качественное топливо, конкурентоспособная цена и удобное обслуживание. TurbOil уделяет особое внимание контролю качества топлива на всех этапах поставки.

Топливо для сети импортируется железнодорожным и автомобильным транспортом с нефтеперерабатывающих предприятий Литвы, Польши и Германии. Компания также инвестирует в современное оборудование и техническое оснащение АЗС, в частности для обеспечения точности отпуска топлива.

Отдельным направлением деятельности TurbOil является социальная ответственность, в частности поддержка Сил обороны Украины. В компании подчеркивают, что развитие украинского бизнеса в условиях войны также является вкладом в экономическую устойчивость государства.

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АЗС TurbOil работают по следующим адресам:

г. Львов, просп. Красной Калины, 13А; г. Львов, ул. Зеленая, 151Б; г. Николаев, ул. Львовское шоссе, 9; с. Баличи, ул. Львовская, 1, Яворовский район, Львовская область — недалеко от пункта пропуска "Шегини — Медика"; с. Каменополь, ул. Софиевская, 9А, Львовский район, Львовская область; г. Буск, ул. Львовская, 81, Золочевский район, Львовская область; с. Зимная Вода, ул. Яворовская, 14А, Львовский район, Львовская область — комплекс Aria Motors; г. Золочев, ул. Львовская, 69; с. Болеховцы, ул. Трускавецкая, 1, Дрогобычский район; г. Львов, ул. Кульпарковская, 222/2 — рядом с ТРЦ Victoria Gardens.

В TurbOil также анонсировали дальнейшее расширение сети. Весной 2027 года компания планирует открыть еще четыре новые АЗС. Подробности об их расположении обещают сообщить позже.

Напомним, первый автозаправочный комплекс новой украинской сети TurbOil открылся 19 июня 2026 года во Львове.

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