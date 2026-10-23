Кличко на брифинге рассказал о ликвидации последствий обстрелов столицы: восстановили движение метро, ремонтируют энергообъекты

За первую неделю отопительного сезона в Киеве к отоплению подключено уже 25% учреждений социальной сферы. Кроме того, городские власти продолжают обеспечивать больницы, школы и детские сады необходимым оборудованием, а также ремонтировать энергетические объекты, поврежденные в результате вражеских обстрелов.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О защите Киева

"Несмотря на все ложные обвинения в том, что Киев якобы не готовился к отопительному сезону, мы первыми в Украине начали его неделю назад. Как обычно, сначала для учреждений социальной сферы. За исключением части Днепровского и Деснянского районов, где энергетический объект получил значительные повреждения. Там продолжаются восстановительные работы. По заявкам руководителей к отоплению уже подключена почти четверть социальных учреждений города. В частности, 49 медицинских учреждений, 153 детских сада и 23 школы", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что столичные больницы полностью обеспечены резервными источниками питания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Движение между станциями "Лесная" и "Академгородок" планируют возобновить сегодня вечером, - Кличко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"У них есть 480 генераторов. В 15 больницах уже есть собственные скважины, еще в 6 учреждениях завершается их строительство. 11 медицинских учреждений – с автономным теплоснабжением от собственных котельных. К концу года возможность такого отопления будет у 21 столичной больницы", – сообщил Кличко.

Также все 25 городских учреждений социальной защиты обеспечены резервными источниками энергии, средствами обогрева, запасами топлива, воды, медикаментов и продуктов питания. В частности, для них приобретено 134 генератора различной мощности.

Кличко подчеркнул, что Киев также восстанавливает объекты теплоснабжения и другую инфраструктуру, пострадавшую от вражеских атак. В частности, продолжаются работы на энергообъекте в Деснянском районе, который недавно получил значительные повреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко в ВР рассказал о подготовке к зиме и спросил у центральной власти о ПВО и миллиардах на защиту энергообъектов

Работа метро

По его словам, на этой неделе сигналы тревоги звучали в городе более 30 раз и длились более 30 часов. Повреждены жилые дома, объекты критической и транспортной инфраструктуры, логистики, офисные здания, торговые площади, несколько медицинских учреждений.

"Пострадала, в частности, станция метро "Черниговская". Были повреждены витражные окна, фасад и платформа станции. А также пути, контактная рельса и система электроснабжения и управления движением. Более суток работали свыше 70 специалистов "Киевского метрополитена", чтобы как можно быстрее возобновить движение поездов по "красной" ветке. В ночь на четверг была повреждена инфраструктура метрополитена на Южном мосту. Там активно продолжаются восстановительные работы", – рассказал Кличко.

Читайте также: Киев нуждается в усиленном управлении из-за российских атак, - Зеленский