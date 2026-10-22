Киев нуждается в усиленном управлении из-за российских атак, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский пока не указал, когда назначит нового главу Киевской городской военной администрации, однако из-за российских атак на столицу необходимо усилить управление.

Об этом он заявил журналистам 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

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О новом руководителе

На вопрос о возможном назначении в ближайшее время президент ответил: "Большого желания ни у кого нет. А они будут бить по мостам, вы должны понять".

По его словам, вопросы мостов и логистики должны совместно решать центральные и местные власти. Он также отметил, что из-за российских ударов городским службам может не хватать ресурсов для реагирования на все вызовы.

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О Малюке

Зеленского спросили, рассматривает ли он возможность привлечь бывшего главу СБУ Василия Малюка к управлению столицей.

Президент сказал, что обращался в Кабинет Министров и проводит консультации, чтобы усилить работу городских властей и безопасность Киева.

"Мы боремся за безопасность в Украине. Я хочу, чтобы как можно больше людей, способных укрепить эту безопасность, занимались именно этим", — отметил он.

Прямого ответа по поводу кандидатуры Малюка президент не дал.

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