Киев нуждается в усиленном управлении из-за российских атак, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский пока не указал, когда назначит нового главу Киевской городской военной администрации, однако из-за российских атак на столицу необходимо усилить управление.
Об этом он заявил журналистам 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ.
О новом руководителе
На вопрос о возможном назначении в ближайшее время президент ответил: "Большого желания ни у кого нет. А они будут бить по мостам, вы должны понять".
По его словам, вопросы мостов и логистики должны совместно решать центральные и местные власти. Он также отметил, что из-за российских ударов городским службам может не хватать ресурсов для реагирования на все вызовы.
О Малюке
Зеленского спросили, рассматривает ли он возможность привлечь бывшего главу СБУ Василия Малюка к управлению столицей.
Президент сказал, что обращался в Кабинет Министров и проводит консультации, чтобы усилить работу городских властей и безопасность Киева.
"Мы боремся за безопасность в Украине. Я хочу, чтобы как можно больше людей, способных укрепить эту безопасность, занимались именно этим", — отметил он.
- Прямого ответа по поводу кандидатуры Малюка президент не дал.
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що стули пельку і відчепися від Києва і Кличка.