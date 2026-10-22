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Киев нуждается в усиленном управлении из-за российских атак, — Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский пока не указал, когда назначит нового главу Киевской городской военной администрации, однако из-за российских атак на столицу необходимо усилить управление.

Об этом он заявил журналистам 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

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О новом руководителе

На вопрос о возможном назначении в ближайшее время президент ответил: "Большого желания ни у кого нет. А они будут бить по мостам, вы должны понять".

По его словам, вопросы мостов и логистики должны совместно решать центральные и местные власти. Он также отметил, что из-за российских ударов городским службам может не хватать ресурсов для реагирования на все вызовы.

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О Малюке

Зеленского спросили, рассматривает ли он возможность привлечь бывшего главу СБУ Василия Малюка к управлению столицей.

Президент сказал, что обращался в Кабинет Министров и проводит консультации, чтобы усилить работу городских властей и безопасность Киева.

"Мы боремся за безопасность в Украине. Я хочу, чтобы как можно больше людей, способных укрепить эту безопасность, занимались именно этим", — отметил он.

  • Прямого ответа по поводу кандидатуры Малюка президент не дал.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) КГГА (3076) Киев (27809) Малюк Василий (147)
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Топ комментарии
+11
Як посилене управління захистить київські мости від атак, зєбіл блд?!
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22.10.2026 21:52 Ответить
+11
Де ФЛАМІНГО ПІСДІЛО ЗЕЛЕНЕ?
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22.10.2026 21:53 Ответить
+10
Ти вже стільки потужно напосилив по всій країні,
що стули пельку і відчепися від Києва і Кличка.
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22.10.2026 21:53 Ответить

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