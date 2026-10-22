Київ потребує посиленого управління через російські атаки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський поки не вказав, коли призначить нового голову Київської міської військової адміністрації, однак через російські атаки столиці потрібно посилити управління.

Про це він сказав журналістам 22 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

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Про нового керівника

На запитання про можливе призначення найближчим часом президент відповів: "Великого бажання ні в кого немає. А вони будуть бити по мостах, ви повинні зрозуміти".

За його словами, питання мостів і логістики мають спільно вирішувати центральна й місцева влада. Він також зазначив, що через російські удари міським службам може не вистачати ресурсів для реагування на всі виклики.

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Про Малюка

Зеленського запитали, чи розглядає він можливість залучити колишнього очільника СБУ Василя Малюка до управління столицею.

Президент сказав, що звертався до Кабінету міністрів і проводить консультації, щоб посилити роботу міської влади та безпеку Києва.

"Ми боремося за безпеку в Україні. Я хочу максимально, щоб були люди, які можуть посилити цю безпеку, щоб вони цим займалися", — зазначив він.

Прямої відповіді щодо кандидатури Малюка президент не дав.

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