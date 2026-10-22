Україна готова приїхати на саміт G20, якщо Трамп запросить, але сигналу поки немає, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує на посередництво Вашингтона для припинення бойових дій і готовий долучитися до зустрічі у Флориді під час саміту G20, якщо Дональд Трамп запросить українську сторону.

Про це він сказав журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Спершу зупинити "гарячу фазу"

Президент заявив, що США можуть змусити Росію піти на закінчення російсько-української війни, або хоча б на припинення вогню.

За словами Зеленського, спершу необхідно зупинити гарячу фазу війни, а вже потім обговорювати гарантії безпеки й інші умови миру.

Україна, за його словами, розраховує на американське посередництво в цьому питанні.

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Саміт G20 і зустріч у Флориді

Зеленський наголосив, що Україна готова долучитися до зустрічі у Флориді, якщо Трамп запросить її на відповідний формат під час саміту G20. Україна буде там представлена на найвищому рівні.

"Все це можливо, коли поруч партнери. При медіації президента Трампа або американських перемовників. Я думаю, що це можливо і можна розраховувати на засідання в Флориді під час G20. Поки що такого сигналу ми не отримували. Розраховуємо", — додав президент.

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