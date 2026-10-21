Трамп хоче мирної угоди між РФ та Україною на G20, навіть із тиском на Київ, - The Atlantic

Президент США Дональд Трамп мріє стояти між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, коли вони підпишуть мирну угоду на саміті G20 у Маямі в середині грудня, навіть якщо для цього доведеться тиснути на Київ.

Про це повідомляє The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.

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План Трампа

За даними видання, ідеальний для Трампа термін для мирної угоди між Росією й Україною — грудень, коли в одному з його власних об'єктів, неподалік Маямі, пройде саміт G20. Трамп також запросив на нього Путіна.

Якщо лідер Кремля приїде, це буде його перший багатосторонній саміт у західній країні від початку вторгнення в Україну. Путін поки не погодився.

Зеленський уже підтвердив участь у G20 і дав зрозуміти, що готовий сісти за стіл із Путіним у будь-якому місці, щоб домовитися про завершення війни. Але, якщо Трамп домагатиметься свого, пише видання, це може виявитися не переговорами, а капітуляцією.

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Три події, які можуть визначити долю України

За оцінкою The Atlantic, у найближчі вісім тижнів, поки в Україну приходить зима, а Росія планує використовувати холод як зброю, на майбутнє країни можуть вплинути три події:

вибори в США: у Києві бояться, що в разі перемоги демократів Трамп востаннє, поки республіканці повністю контролюють Вашингтон, ще більше повернеться проти України;

запропонований саміт у середині листопада на півдні Китаю, де, за даними видання, Путін хоче зустрітися з Трампом і Сі Цзіньпіном, щоб спланувати завершення війни без участі України;

саміт G20 у середині грудня.

Один український посадовець, який говорив анонімно, сказав: "Схоже, усе це відбувається без нас".

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Вимоги Трампа

Три людини з оточення Трампа розповіли The Atlantic, що він переконаний: українські удари по НПЗ частково спрямовані на те, щоб зашкодити республіканцям на виборах.

Співрозмовник із союзників президента сказав: "Він може відволіктися будь-коли. Але зараз він розлючений на Україну й хоче, щоб Зеленський пішов".

Частина оточення Трампа, за словами видання, бачить війну не як боротьбу за світовий порядок, а як перешкоду для майбутніх угод із Росією; відмова України від Донбасу відкрила б шлях до торгівлі російським дизелем, рідкісноземельними металами й іншими ресурсами.

Зеленський від територіальних поступок відмовляється.

"Ми боїмося, що вони дивляться на це як на нову Ялтинську конференцію, щоб поділити світ на сфери впливу", — сказав інший український посадовець.

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