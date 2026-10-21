Трамп хоче мирної угоди між РФ та Україною на G20, навіть із тиском на Київ, - The Atlantic
Президент США Дональд Трамп мріє стояти між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, коли вони підпишуть мирну угоду на саміті G20 у Маямі в середині грудня, навіть якщо для цього доведеться тиснути на Київ.
Про це повідомляє The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.
План Трампа
За даними видання, ідеальний для Трампа термін для мирної угоди між Росією й Україною — грудень, коли в одному з його власних об'єктів, неподалік Маямі, пройде саміт G20. Трамп також запросив на нього Путіна.
Якщо лідер Кремля приїде, це буде його перший багатосторонній саміт у західній країні від початку вторгнення в Україну. Путін поки не погодився.
Зеленський уже підтвердив участь у G20 і дав зрозуміти, що готовий сісти за стіл із Путіним у будь-якому місці, щоб домовитися про завершення війни. Але, якщо Трамп домагатиметься свого, пише видання, це може виявитися не переговорами, а капітуляцією.
Три події, які можуть визначити долю України
За оцінкою The Atlantic, у найближчі вісім тижнів, поки в Україну приходить зима, а Росія планує використовувати холод як зброю, на майбутнє країни можуть вплинути три події:
- вибори в США: у Києві бояться, що в разі перемоги демократів Трамп востаннє, поки республіканці повністю контролюють Вашингтон, ще більше повернеться проти України;
- запропонований саміт у середині листопада на півдні Китаю, де, за даними видання, Путін хоче зустрітися з Трампом і Сі Цзіньпіном, щоб спланувати завершення війни без участі України;
- саміт G20 у середині грудня.
Один український посадовець, який говорив анонімно, сказав: "Схоже, усе це відбувається без нас".
Вимоги Трампа
Три людини з оточення Трампа розповіли The Atlantic, що він переконаний: українські удари по НПЗ частково спрямовані на те, щоб зашкодити республіканцям на виборах.
Співрозмовник із союзників президента сказав: "Він може відволіктися будь-коли. Але зараз він розлючений на Україну й хоче, щоб Зеленський пішов".
Частина оточення Трампа, за словами видання, бачить війну не як боротьбу за світовий порядок, а як перешкоду для майбутніх угод із Росією; відмова України від Донбасу відкрила б шлях до торгівлі російським дизелем, рідкісноземельними металами й іншими ресурсами.
Зеленський від територіальних поступок відмовляється.
"Ми боїмося, що вони дивляться на це як на нову Ялтинську конференцію, щоб поділити світ на сфери впливу", — сказав інший український посадовець.
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