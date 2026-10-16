УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6343 відвідувача онлайн
Новини Заяви Трампа Зустріч G20 Запрошення Путіна на G20
3 564 43

Трамп про можливий приїзд Путіна на G20: США були б раді його бачити

Трамп та Путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити російського диктатора Путіна на саміті G20 у Маямі в грудні.

Про це американський керівник заявив під час спілкування з медіа, яке транслював телеканал Real America's Voice, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява Трампа

Трамп заявив, що не знає, чи приїде російський диктатор на саміт G20 у Маямі.

"Я, звичайно, дуже хотів би, щоб Путін взяв участь у саміті G20. Ми, звісно, були б раді його бачити. Не знаю. Справді не знаю. Вони просили про представництво. Я не певен, що він приїде", — сказав очільник Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запрошення Путіна на G20: Лондон відмовляється від прямих контактів із РФ

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.
  • США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).
  • Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.
  • Саміт G20 у Маямі пройде 14-15 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіна треба судити як злочинця, а не запрошувати на саміт G20, - Канцелярія Навроцького

Автор: 

G20 (296) путін володимир (13758) США (22945) Трамп Дональд (8474)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
США чи ти, рудамавпа?
показати весь коментар
16.10.2026 23:44 Відповісти
+22
Гніда руда! Щоб ти здох разом з путіним....Радів би увесь Світ!!
показати весь коментар
16.10.2026 23:58 Відповісти
+15
А Гаага яка була б рада його побачити. Але він туди не їде
показати весь коментар
16.10.2026 23:45 Відповісти

Завантаження...

 
 