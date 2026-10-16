Трамп про можливий приїзд Путіна на G20: США були б раді його бачити

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити російського диктатора Путіна на саміті G20 у Маямі в грудні.

Про це американський керівник заявив під час спілкування з медіа, яке транслював телеканал Real America's Voice, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

Трамп заявив, що не знає, чи приїде російський диктатор на саміт G20 у Маямі.

"Я, звичайно, дуже хотів би, щоб Путін взяв участь у саміті G20. Ми, звісно, були б раді його бачити. Не знаю. Справді не знаю. Вони просили про представництво. Я не певен, що він приїде", — сказав очільник Білого дому.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).

Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.

Саміт G20 у Маямі пройде 14-15 грудня.

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