Трамп про можливий приїзд Путіна на G20: США були б раді його бачити
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити російського диктатора Путіна на саміті G20 у Маямі в грудні.
Про це американський керівник заявив під час спілкування з медіа, яке транслював телеканал Real America's Voice, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Трампа
Трамп заявив, що не знає, чи приїде російський диктатор на саміт G20 у Маямі.
"Я, звичайно, дуже хотів би, щоб Путін взяв участь у саміті G20. Ми, звісно, були б раді його бачити. Не знаю. Справді не знаю. Вони просили про представництво. Я не певен, що він приїде", — сказав очільник Білого дому.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.
- США офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт Групи двадцяти (G20), що відбудеться в грудні 2026 року в Маямі (штат Флорида).
- Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін поки не ухвалив рішення щодо участі у грудневому саміті G20.
- Саміт G20 у Маямі пройде 14-15 грудня.
Топ коментарі
+24 Fish Man
показати весь коментар16.10.2026 23:44 Відповісти Посилання
+22 Віталій #613985
показати весь коментар16.10.2026 23:58 Відповісти Посилання
+15 Viktor Kopetskyy #614212
показати весь коментар16.10.2026 23:45 Відповісти Посилання
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