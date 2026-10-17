Трамп о возможном приезде Путина на G20: США были бы рады его видеть
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть российского диктатора Путина на саммите "Группы двадцати" в Майами в декабре.
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал Real America's Voice, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Трампа
Трамп заявил, что не знает, приедет ли российский диктатор на саммит G20 в Майами.
"Я, конечно, очень хотел бы, чтобы Путин принял участие в саммите G20. Мы, разумеется, были бы рады его видеть. Не знаю. Действительно не знаю. Они просили о представительстве. Я не уверен, что он приедет",— сказал глава Белого дома.
Что этому предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.
- США официально пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20), который состоится в декабре 2026 года в Майами (штат Флорида).
- Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решение об участии в декабрьском саммите G20.
- Саммит G20 в Майами пройдет 14–15 декабря.
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+24 Fish Man
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+15 Viktor Kopetskyy #614212
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