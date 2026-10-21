Трамп хочет мирного соглашения между РФ и Украиной на G20, даже с давлением на Киев, — The Atlantic
Президент США Дональд Трамп мечтает оказаться между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, когда они подпишут мирное соглашение на саммите G20 в Майами в середине декабря, даже если для этого придется оказать давление на Киев.
Об этом сообщает The Atlantic, информирует Цензор.НЕТ.
План Трампа
По данным издания, идеальный для Трампа срок для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной — декабрь, когда в одном из его собственных объектов, недалеко от Майами, пройдет саммит G20. Трамп также пригласил на него Путина.
Если лидер Кремля приедет, это будет его первый многосторонний саммит в западной стране с начала вторжения в Украину. Путин пока не дал согласия.
Зеленский уже подтвердил участие в G20 и дал понять, что готов сесть за стол переговоров с Путиным в любом месте, чтобы договориться о прекращении войны. Но, если Трамп будет добиваться своего, пишет издание, это может оказаться не переговорами, а капитуляцией.
Три события, которые могут определить судьбу Украины
По оценке The Atlantic, в ближайшие восемь недель, пока в Украину приходит зима, а Россия планирует использовать холод как оружие, на будущее страны могут повлиять три события:
- выборы в США: в Киеве опасаются, что в случае победы демократов Трамп в последний раз, пока республиканцы полностью контролируют Вашингтон, еще сильнее развернется против Украины;
- предложенный саммит в середине ноября на юге Китая, где, по данным издания, Путин хочет встретиться с Трампом и Си Цзиньпином, чтобы спланировать завершение войны без участия Украины;
- саммит G20 в середине декабря.
Один украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Похоже, все это происходит без нас".
Требования Трампа
Три человека из окружения Трампа рассказали The Atlantic, что он убежден: украинские удары по НПЗ частично направлены на то, чтобы навредить республиканцам на выборах.
Собеседник из числа союзников президента сказал: "Он может отвлечься в любой момент. Но сейчас он зол на Украину и хочет, чтобы Зеленский ушел".
Часть окружения Трампа, по словам издания, рассматривает войну не как борьбу за мировой порядок, а как препятствие для будущих соглашений с Россией; отказ Украины от Донбасса открыл бы путь к торговле российским дизельным топливом, редкоземельными металлами и другими ресурсами.
Зеленский от территориальных уступок отказывается.
"Мы боимся, что они рассматривают это как новую Ялтинскую конференцию, чтобы разделить мир на сферы влияния", — сказал другой украинский чиновник.
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