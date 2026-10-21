Трамп хочет мирного соглашения между РФ и Украиной на G20, даже с давлением на Киев, — The Atlantic

Президент США Дональд Трамп мечтает оказаться между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, когда они подпишут мирное соглашение на саммите G20 в Майами в середине декабря, даже если для этого придется оказать давление на Киев.

Об этом сообщает The Atlantic, информирует Цензор.НЕТ.

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План Трампа

По данным издания, идеальный для Трампа срок для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной — декабрь, когда в одном из его собственных объектов, недалеко от Майами, пройдет саммит G20. Трамп также пригласил на него Путина.

Если лидер Кремля приедет, это будет его первый многосторонний саммит в западной стране с начала вторжения в Украину. Путин пока не дал согласия.

Зеленский уже подтвердил участие в G20 и дал понять, что готов сесть за стол переговоров с Путиным в любом месте, чтобы договориться о прекращении войны. Но, если Трамп будет добиваться своего, пишет издание, это может оказаться не переговорами, а капитуляцией.

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Три события, которые могут определить судьбу Украины

По оценке The Atlantic, в ближайшие восемь недель, пока в Украину приходит зима, а Россия планирует использовать холод как оружие, на будущее страны могут повлиять три события:

выборы в США: в Киеве опасаются, что в случае победы демократов Трамп в последний раз, пока республиканцы полностью контролируют Вашингтон, еще сильнее развернется против Украины;

предложенный саммит в середине ноября на юге Китая, где, по данным издания, Путин хочет встретиться с Трампом и Си Цзиньпином, чтобы спланировать завершение войны без участия Украины;

саммит G20 в середине декабря.

Один украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Похоже, все это происходит без нас".

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Требования Трампа

Три человека из окружения Трампа рассказали The Atlantic, что он убежден: украинские удары по НПЗ частично направлены на то, чтобы навредить республиканцам на выборах.

Собеседник из числа союзников президента сказал: "Он может отвлечься в любой момент. Но сейчас он зол на Украину и хочет, чтобы Зеленский ушел".

Часть окружения Трампа, по словам издания, рассматривает войну не как борьбу за мировой порядок, а как препятствие для будущих соглашений с Россией; отказ Украины от Донбасса открыл бы путь к торговле российским дизельным топливом, редкоземельными металлами и другими ресурсами.

Зеленский от территориальных уступок отказывается.

"Мы боимся, что они рассматривают это как новую Ялтинскую конференцию, чтобы разделить мир на сферы влияния", — сказал другой украинский чиновник.

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