Украина готова приехать на саммит G20, если Трамп пригласит, но сигнала пока нет, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на посредничество Вашингтона в целях прекращения боевых действий и готов принять участие во встрече во Флориде в рамках саммита "Группы двадцати", если Дональд Трамп пригласит украинскую сторону.

Об этом он сказал журналистам во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сначала остановить "горячую фазу"

Президент заявил, что США могут заставить Россию пойти на прекращение российско-украинской войны или хотя бы на прекращение огня.

По словам Зеленского, сначала необходимо остановить горячую фазу войны, а уже потом обсуждать гарантии безопасности и другие условия мира.

Украина, по его словам, рассчитывает на американское посредничество в этом вопросе.

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Саммит G20 и встреча во Флориде

Зеленский подчеркнул, что Украина готова присоединиться к встрече во Флориде, если Трамп пригласит ее в соответствующий формат во время саммита G20. Украина будет там представлена на самом высоком уровне.

"Все это возможно, когда рядом партнеры. При посредничестве президента Трампа или американских переговорщиков. Я думаю, что это возможно и можно рассчитывать на встречу во Флориде в рамках G20. Пока такого сигнала мы не получали. Рассчитываем", — добавил президент.

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