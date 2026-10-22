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Новости Мирное соглашение между РФ и Украиной Встреча G20
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Украина готова приехать на саммит G20, если Трамп пригласит, но сигнала пока нет, — Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на посредничество Вашингтона в целях прекращения боевых действий и готов принять участие во встрече во Флориде в рамках саммита "Группы двадцати", если Дональд Трамп пригласит украинскую сторону.

Об этом он сказал журналистам во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сначала остановить "горячую фазу"

Президент заявил, что США могут заставить Россию пойти на прекращение российско-украинской войны или хотя бы на прекращение огня.

По словам Зеленского, сначала необходимо остановить горячую фазу войны, а уже потом обсуждать гарантии безопасности и другие условия мира.

Украина, по его словам, рассчитывает на американское посредничество в этом вопросе.

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Саммит G20 и встреча во Флориде

Зеленский подчеркнул, что Украина готова присоединиться к встрече во Флориде, если Трамп пригласит ее в соответствующий формат во время саммита G20. Украина будет там представлена на самом высоком уровне.

"Все это возможно, когда рядом партнеры. При посредничестве президента Трампа или американских переговорщиков. Я думаю, что это возможно и можно рассчитывать на встречу во Флориде в рамках G20. Пока такого сигнала мы не получали. Рассчитываем", — добавил президент.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.
  • США официально пригласили российского диктатора Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" (G20), который состоится в декабре 2026 года в Майами (штат Флорида).
  • Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решение об участии в декабрьском саммите G20.
  • Саммит G20 в Майами пройдет 14–15 декабря.

Автор: 

G20 (325) Зеленский Владимир (26268) Трамп Дональд (8462)
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Топ комментарии
+3
Та нахрєн це чмо там потрібне! Хіба-що для чергового скандалу.
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22.10.2026 21:49 Ответить
+3
Їдь в Тель-Авів або в Ростов без запрошення - приймуть.
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22.10.2026 21:51 Ответить
+2
Та ти хоч куди готовий.
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22.10.2026 21:43 Ответить

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