Движение между станциями "Лесная" и "Академгородок" планируют возобновить сегодня вечером, - Кличко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Движение метро между станциями "Лесная" и "Академгородок" планируется возобновить сегодня вечером, однако поезда будут временно проходить мимо поврежденной в результате российского обстрела станции "Черниговская" без остановки.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По его словам, к ликвидации последствий атаки привлекли более 70 специалистов.

Сейчас на станции полностью убрали разбитое стекло и строительный мусор.

"На завершающем этапе идут работы по ремонту поврежденных путей и контактной рельсы. Продолжается восстановление систем электроснабжения и управления движением поездов. Именно эти работы являются наиболее сложными. Они ведутся с ночи.



В то же время во время воздушных тревог работники вынуждены прерывать работу и уходить в укрытие. Это сказывается на темпах восстановления. Но специалисты работают, чтобы как можно быстрее возобновить движение на этом участке метро", — отметил глава города.

Когда возобновят движение?

Движение поездов между станциями "Лесная" и "Академгородок" в обычном режиме планируем возобновить сегодня вечером. Поезда будут курсировать без остановки на станции "Черниговская" — пока ее не отремонтируют.

В Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах № 1-М, 118.

На временный маршрут № 1-М добавили:

3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница";

12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" до ст. м. "Дворец спорта".

Это позволит обеспечить связь с центральной частью города, в частности в случае объявления воздушной тревоги. И в то же время избежать чрезмерной нагрузки на ст. м. "Дарница".











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Что этому предшествовало?

В ночь на 19 октября и утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погибла 21-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, учебное заведение и инфраструктура метро.

В Киеве в результате российской атаки повреждены наземная станция метрополитена, пути и кабельная сеть. В связи с этим в движении метро между станциями "Академгородок" и "Лесная" произошли изменения.

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