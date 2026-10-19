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Новости Обстрелы Киева
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Движение между станциями "Лесная" и "Академгородок" планируют возобновить сегодня вечером, - Кличко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Движение метро между станциями "Лесная" и "Академгородок" планируется возобновить сегодня вечером, однако поезда будут временно проходить мимо поврежденной в результате российского обстрела станции "Черниговская" без остановки.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По его словам, к ликвидации последствий атаки привлекли более 70 специалистов.

Сейчас на станции полностью убрали разбитое стекло и строительный мусор.

"На завершающем этапе идут работы по ремонту поврежденных путей и контактной рельсы. Продолжается восстановление систем электроснабжения и управления движением поездов. Именно эти работы являются наиболее сложными. Они ведутся с ночи.

В то же время во время воздушных тревог работники вынуждены прерывать работу и уходить в укрытие. Это сказывается на темпах восстановления. Но специалисты работают, чтобы как можно быстрее возобновить движение на этом участке метро", — отметил глава города.

Когда возобновят движение?

Движение поездов между станциями "Лесная" и "Академгородок" в обычном режиме планируем возобновить сегодня вечером. Поезда будут курсировать без остановки на станции "Черниговская" — пока ее не отремонтируют.

В Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах № 1-М, 118.

На временный маршрут № 1-М добавили:

  • 3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница";
  • 12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" до ст. м. "Дворец спорта".

Это позволит обеспечить связь с центральной частью города, в частности в случае объявления воздушной тревоги. И в то же время избежать чрезмерной нагрузки на ст. м. "Дарница".

Когда возобновят движение метро после обстрела 19 октября?
Когда возобновят движение метро после обстрела 19 октября?
Когда возобновят движение метро после обстрела 19 октября?
Когда возобновят движение метро после обстрела 19 октября?
Когда возобновят движение метро после обстрела 19 октября?

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Что этому предшествовало?

  • В ночь на 19 октября и утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В столице погибла 21-летняя девушка, еще восемь человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, медицинское учреждение, учебное заведение и инфраструктура метро.
  • В Киеве в результате российской атаки повреждены наземная станция метрополитена, пути и кабельная сеть. В связи с этим в движении метро между станциями "Академгородок" и "Лесная" произошли изменения.

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Автор: 

Киев (27800) Кличко Виталий (4427) Метрополитен (1082)
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