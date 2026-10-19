Рух між станціями "Лісова" та "Академмістечко" планують відновити сьогодні ввечері, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рух метро між станціями "Лісова" та "Академмістечко" планують відновити сьогодні ввечері, однак поїзди тимчасово проїжджатимуть повз пошкоджену російським обстрілом станцію "Чернігівська" без зупинки.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, до ліквідації наслідків атаки залучили понад 70 фахівців.

Зараз на станції повністю прибрали розбите скло та будівельне сміття.

"На завершальному етапі роботи з ремонту пошкоджених колій і контактної рейки. Триває відновлення систем електропостачання та управління рухом поїздів. Саме ці роботи є найбільш складними. Тривають вони із ночі.



Водночас, під час повітряних тривог працівники змушені переривати роботу і йти в укриття. Це впливає на темпи відновлення. Але фахівці працюють, аби якнайшвидше відновити рух на цій ділянці метро", - зазначив очільник міста.

Коли відновлять рух?

Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі плануємо відновити сьогодні ввечері. Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції "Чернігівська" - поки її не відремонтують.

У Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М, 118.

На тимчасовий маршрут № 1-М додали:

3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця";

12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

Це дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги. Та водночас уникнути надмірного навантаження на ст. м. "Дарниця".











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Що передувало?

У ніч проти 19 жовтня та вранці Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичний заклад, навчальна установа та інфраструктура метро.

У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це є зміни у русі метро між станціями "Академмістечко" та "Лісова".

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